Bayern-Star Goretzka äußert sich nach Corona-Infektion

Michael Weber IMAGEPOWER

Leon Goretzka befindet sich in häuslicher Quarantäne

Am Freitagnachmittag gab der FC Bayern München bekannt, dass seine Mittelfeldspieler Leon Goretzka und Javi Martínez positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Vor dem Bundesliga-Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (ab 15:30 Uhr) haben sich die beiden umgehend in häusliche Quarantäne begeben.

Goretzka, der beim deutschen Rekordmeister als Stammspieler eine feste Größe im zentral-defensiven Mittelfeld ist, reagiert geschockt auf die Diagnose mit der COVID-19-Infektion.

"Corona ist wie Fußball. Es reicht ein einziger Kontakt, um alles auf den Kopf zu stellen", schrieb der 25-Jährige in den Sozialen Medien.

Der Nationalspieler beteuerte, sich "jederzeit an die Corona-Regeln gehalten" zu haben. Wie es zu dem positiven Testerergebnis kommen konnte, konnte sich Goretzka demnach nicht erklären. Für den gebürtigen Bochumer ist die Partie gegen Hoffenheim in diesem Kalenderjahr das erste Spiel, welches er für die Münchner verpassen wird.

Auch über seinen Gesundheitszustand informierte Goretzka, der wettbewerbsübergreifend in 2020/2021 bisher 20 Pflichtspiele bestritten hat. "Glücklicherweise geht es mir bisher gut", so der Mittelfeldmann.

Goretzkas Teamkollege Javi Martínez hat sich nach seinem positiven Test-Ergebnis ebenfalls zu Wort gemeldet. "Unglücklicherweise wurde ich positiv getestet, obwohl ich alle Corona-Regeln befolgt habe. Der Virus und seine Risiken sind real. Bleibt zu Hause, bleibt gesund und seit zu jeder Zeit vorsichtig", schrieb der Routinier bei Instagram.

Auch der Spanier Martínez, der aller Voraussicht nach seine letzte Saison in der Bundesliga bestreitet, ist bis dato gesundheitlich wohlauf.

Neben den beiden mit dem Coronavirus infizierten Spielern fehlt im Duell mit den Kraichgauern auch Ersatztorwart Alexander Nübel, der sich im Training eine Sprunggelenksverletzung zugezogen hatte.