"Art und Weise" von Harit stößt Gross auf

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Christian Gross und Amine Harit haben beim FC Schalke 04 gesprächsbedarf

Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar freute sich über den Punktgewinn bei Werder Bremen - doch für die heikle Lage auf Schalke war das Remis eigentlich zu wenig.

Als Rückkehrer Klaas-Jan Huntelaar und Co. in den Schalker Mannschaftsbus stiegen, mussten sie gleich wieder alles mit ansehen. Über die TV-Bildschirme im Inneren flimmerten auch noch einmal die Highlights vom Spiel, Schalke 04 hatte bei Werder Bremen lange geführt, der Tabellenletzte schnüffelte schon ein bisschen am ersehnten Sieg, doch am Ende hieß es 1:1 (1:0). Wieder nichts.

"Ein Zähler ist besser als keiner", sagte Huntelaar und hatte damit natürlich recht. Doch zur Wahrheit gehört eben auch: Ein Punkt ist für die heikle Lage taumelnden Traditionsklub eigentlich zu wenig.

Die Umstände im Kampf gegen den Abstieg scheinen aussichtslos, doch aufgeben gilt nicht. "Auf dem Punkt müssen wir aufbauen", sagte Hoffnungsträger Huntelaar, der seine Wadenprobleme überwunden hat und nach 1351 Tagen wieder das Schalker Trikot trug. Mit dem "Hunter" vorne drin soll das scheinbar Unvermeidlich doch noch verhindert werden. "Ich habe ein gutes Gefühl. Ich glaube, wir können es schaffen", sagte Huntelaar.

Gute Ansätze waren in Bremen ja durchaus erkennbar. Omar Mascarell (38.) brachte Königsblau völlig verdient in Führung, doch mit der Halbzeit kam der Bruch. Schalke gelang kaum noch etwas, Werder drehte auf, kam durch Kevin Möhwald (77.) zum Ausgleich - und hatte weitere gute Möglichkeiten für den Siegtreffer.

Gross: Zähler bringt den FC Schalke 04 "nach vorne"

"Wir müssen daran arbeiten, um eine Leistung wie in den ersten 45 Minuten über längere Zeit abzurufen", sagte Trainer Christian Gross: "Insgesamt sehe ich den Punkt als positiven Punkt. Er bringt uns nach vorne."

Doch auf dem Weg "nach vorne" muss Schalke schleunigst das Tempo anziehen. Nach Huntelaar (Ajax Amsterdam) sowie den Leihen von Sead Kolasinac (FC Arsenal) und William (VfL Wolfsburg) könnte kurz vor dem Transferende am Montag noch ein vierter Winterzugang kommen. Laut "Bild"-Zeitung plant der Tabellenletzte einen Transfer von Offensivspieler Erik Thommy vom VfB Stuttgart.

Neue Spieler könnten helfen, aber Schalke muss vor allem "weiter arbeiten", sagte Huntelaar. Mit der Qualität des Kaders muss mehr drin sein als der eine (!) Saisonsieg bisher.

Doch zu allem Überfluss droht nun weiterer Knatsch. Amine Harit war offenbar über seine Auswechslung Mitte der zweiten Halbzeit alles andere als begeistert, der Marokkaner hat einen ordentlichen Rüffel von Gross zu erwarten.

"Dass ein Spieler nicht zufrieden ist, wenn er ausgewechselt wird, ist klar. Aber es geht immer um die Art und Weise", sagte der Trainer: "Und darüber werde ich mit ihm sprechen."

Nach dem Achtelfinale im DFB-Pokal beim VfL Wolfsburg am Mittwoch warten in der Liga richtig schwierige Aufgaben auf Schalke: RB Leipzig, Union Berlin, das Derby gegen Borussia Dortmund. Für Königsblau bedeutet das Unentschieden in Bremen vor den Wochen der Wahrheit ein Pünktchen Hoffnung.