Dank Salah: Liverpool holt Dreier im Verfolgerduell

Justin Setterfield via www.imago-images.de

Salah traf doppelt für die Reds

Der englische Fußballmeister FC Liverpool hat zum zweiten Mal binnen einer Woche einen Auswärtssieg in London gefeiert und sich damit im Rennen um die Meisterschaft zurückgemeldet.

Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann in der Premier League mit 3:1 (0:0) bei West Ham United. Der Titelverteidiger verbesserte sich damit auf den dritten Tabellenplatz - hinter Spitzenreiter Manchester City und Man United.

Drei Tage nach dem 3:1 bei Tottenham Hotspur sorgten Mohamed Salah (57./68. Minute) per Doppelpack und Georginio Wijnaldum (84.) für den nächsten verdienten Auswärtserfolg der Reds. Salah beendete im London Stadium eine längere Torflaute. Der Ägypter hatte in der Liga zuletzt vor Weihnachten getroffen. In 21 Saisonspielen für Liverpool hat der Stürmer nun 15 Tore geschossen.

Die Vorlage zu Salahs ersten Treffer gegen die Hammers gab der für James Milner eingewechselte Curtis Jones, der zu diesem Zeitpunkt nicht mal eine Minute auf dem Platz war. Milner und Klopp amüsierten sich am Spielfeldrand über das glückliche Händchen des Trainers. Das späte Tor für die Gastgeber, die nach der Niederlage auf dem fünften Tabellenplatz bleiben, erzielte Craig Dawson (87.).