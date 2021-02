Neben Upamecano: Weiterer Verteidiger für den FC Bayern?

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Dayot Upamecano steht beim FC Bayern ganz oben auf der Wunschliste

Im Werben des FC Bayern um Dayot Upamecano überschlugen sich am Wochenende die Ereignisse, der Transfer nimmt Konturen an. Womöglich machen sich die Münchner Planer für die kommende Saison auf die Suche nach einem weiteren Kandidaten für die Abwehrzentrale.

Im Vorklapp des Heimspiels gegen die TSG Hoffenheim (4:1) bestätigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic erst, dass der FC Bayern Gespräche wegen eines Transfers von Dayot Upamecano führte. Einen Tag später, im "Doppelpass" bei "Sport1", äußerte sich auch Volker Struth zum aktuellen Stand der Verhandlungen.

Der Upamecano-Berater verifizierte die Ausstiegsklausel (42,5 Mio. Euro) seines Klienten und führte aus, dass sich Salihamidzic sehr viel Mühe in den Gesprächen gebe und die richtige Temperatur gefunden habe: "Da ist nicht so viel Druck drin, aber es wurde ganz klar unterstrichen, dass man sich sehr für den Spieler interessiert." Upamecano könnte zur neuen Saison aber nicht der einzige Neuzugang für die Münchner Abwehrreihe werden.

Laut "kicker" sind weitere Verpflichtungen für den zentrale Position in der Abwehrkette keinesfalls ausgeschlossen. Das liegt vor allem in den möglichen Umwälzungen begründet, die dem FCB in wenigen Monaten bevorstehen könnten.

FC Bayern könnte Abwehr-Umbruch bevorstehen

David Alaba wird den deutschen Rekordmeister mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verlassen, der Wiener schließt sich dem Vernehmen nach Real Madrid an. Mit Javi Martínez bricht eine weitere Option weg und ob der auslaufende Vertrag von Jérôme Boateng noch mal verlängert wird, steht nach momentanem Ermessen in den Sternen.

In den letzten Wochen wurde außerdem darüber berichtet, dass Niklas Süle und der teuerste Neuzugang der Vereinsgeschichte, Lucas Hernández, auf Bewährung spielen. US-Talent Chris Richards soll bei der TSG Hoffenheim Spielpraxis erfahren. Laut dem Branchenkenner Fabrizio Romano steht die Ausleihe bis Saisonende unmittelbar bevor, eine Kaufoption beinhaltet diese nicht.