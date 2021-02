"Skepsis angebracht": Helmer zweifelt an Khedira-Transfer

Sportfoto Zink / Wolfgang Zink via www.imago-image

Thomas Helmer äußert Zweifel an einer Verpflichtung von Sami Khedira

Der Fußball-Bundesligist Hertha BSC steht vor einer Verpflichtung von Sami Khedira. Doch der Wechsel des Weltmeisters von 2014 wird auch kritisch beäugt - unter anderem von Ex-Nationalspieler Thomas Helmer.

Grundsätzlich ergebe die Verpflichtung von Khedira Sinn, schrieb der 55-Jährige in seiner "kicker"-Kolumne. "Khedira ist ein Mentalitätsspieler, ein Topprofi mit großer Erfahrung", hob Helmer die Stärken des Mittelfeldspielers hervor: "Seine bemerkenswerte Karriere führte ihn zu Real Madrid und Juventus Turin, Weltmeister ist er zudem."

Bei Hertha wird Khedira laut Helmer, der 1999 fünf Partien als Leihspieler für die Alte Dame bestritt, "sofort als Führungspersönlichkeit anerkannt werden".

Allerdings zweifelt der Europameister von 1996 an der körperlichen Verfassung des 33 Jahre alten Routiniers. "Die entscheidende Frage wird lauten: Wie fit ist Khedira?", so Helmer, der weiter ausführte: "Als ich mit damals 34 Jahren nach Berlin kam, plagten mich Achillessehnenbeschwerden, die nicht in den Griff zu bekommen waren. Auch die Aktion Khedira wird schwierig, eine gewisse Skepsis ist angebracht."

Der Weltmeister von 2014 befindet sich laut "kicker" bereits in der Bundeshauptstadt und hat am Sonntag seinen Medizincheck absolviert. In Anschluss könnte er dann einen Vertrag am angeschlagenen "Big City Club" unterzeichnet haben.

Zwischen allen Beteiligten seien nur noch letzte Modalitäten zu klären, sein Vertrag bei Juventus wäre zum Saisonende ausgelaufen. Laut "Bild" soll Khedira für ein Engagement bis Saisonende immerhin in etwa zwei Millionen Euro einstreichen!

Am Sonntagvormittag bestätigte Hertha-Geschäftsführer Carsten Schmidt schließlich, dass der Klub "Gespräche" mit dem Mittelfeldspieler führt. "Ich halte ihn für einen großartigen Leader. Er hatte länger keine Spielpraxis, deshalb gibt es noch Fragen. Wir sind aber sehr interessiert und wissen, wann Schluss sein muss. Am Montag um 18 Uhr", so Schmidt bei "Sky90".