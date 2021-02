Kehrtwende? Costa bleibt offenbar beim FC Bayern

Frank Hoermann/SVEN SIMON

Steht im Bayern-Aufgebot für die Klub-WM in Katar: Douglas Costa

Der FC Bayern München plant die Klub-WM ohne Joshua Zirkzee und Chris Richards, dafür aber mit Douglas Costa. Der in den letzten Tagen immer wieder kolportierte Abgang des Brasilianers ist damit offenbar vom Tisch.

Costa ist Teil des 23-köpfigen Kaders, den der deutsche Rekordmeister in wenigen Tagen zur Klub-WM nach Katar schicken wird. Joshua Zirkzee und Chris Richards, die in den letzten Tagen ebenfalls als Wechselkandidaten gehandelt wurden und schon kurz vor einer Unterschrift bei einem anderem Verein stehen sollen, gehören dagegen nicht zum Münchner WM-Aufgebot.

Eine Kehrtwende im Fall von Douglas Costa käme durchaus überraschend. Der Brasilianer hatte die in ihn gesetzten Erwartungen bislang nicht erfüllt und wurde von Trainer Hansi Flick gar öffentlich in die Pflicht genommen. Juventus Turin dachte angeblich darüber nach, das Leihgeschäft vorzeitig zu beenden und den Flügelstürmer an einen anderen Klub zu verleihen bzw. zu verkaufen. Doch dazu wird es jetzt wohl nicht mehr kommen.

Gänzlich ausgeschlossen ist ein Costa-Abgang allein aufgrund seiner Nominierung in den Kader aber nicht, schließlich stehen mit Leon Goretzka, Javi Martínez und Alexander Nübel auch drei Profis im Aufgebot, deren Einsatz zumindest fraglich ist. Goretzka und Martínez wurden jüngst positiv auf Corona getestet, Nübel ist aktuell verletzt.

Klub-WM beginnt am Donnerstag

Bei Zirkzee und Richards ist die Perspektive eine andere. Beide werden vom Rekordmeister verliehen. Stürmer Zirkzee wird wohl zu Parma Calcio in die italienische Serie A wechseln, Richards steht angeblich vor einer Unterschrift bei der TSG 1899 Hoffenheim.

138 Spieler werden in Katar voraussichtlich mit von der Partie sein, da jeder Kader 23 Spieler umfasst. Manuel Neuer, Thomas Müller, Martínez, David Alaba und Jérôme Boateng vom FC Bayern sowie Luiz Adriano von Palmeiras konnten das Turnier schon gewinnen.

Los geht die Klub-WM am Donnerstag mit der Partie Tigres UANL aus Mexiko gegen Ulsan Hyundai FC aus Südkorea. Der FC Bayern greift am kommenden Montag ins Geschehen ein. Das Finale ist für den 11. Februar datiert.