Transfers, Trainer, Titel: KHR über alle großen FCB-Themen

Karl-Heinz Rummenigge hat auf die bevorstehende Rückrunde geblickt

Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat sich mit lobenden Worten zu den jüngsten sportlichen Leistungen des FC Bayern München geäußert.

Der deutsche Rekordmeister rangiert aktuell mit sieben Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Gegenüber "Sky" nahm der 65-Jährige ausführlich Stellung zu den derzeit wichtigsten Themen an der Säbener Straße.

Rummenigge sprach bei "Sky" über...

... seinen letzten Winter-Deadline-Day: "Aus Sicht von Bayern München ist ja nicht sehr viel passiert. Die Mannschaft ist top. Wir sind mit sieben Punkten Vorsprung Tabellenführer und haben auch in der Champions League sehr gut gespielt. Wir haben zwei Abgänge mit Joshua Zirkzee und Chris Richards. Das sind beides vielversprechende Talente. Wir wollen gewährleisten, dass sie Spielpraxis bekommen, und dann im Sommer wahrscheinlich wieder zurückkommen".

... Douglas Costa: "Wir hatten keinen Kontakt zu Milan, zumindest ist mir das nicht bekannt. Wir wollten an dem Kader, so wie er jetzt ist, nichts mehr verändern."

... Dayot Upamecano: "Es gibt neben Bayern München noch mindestens zwei durchaus attraktive Konkurrenten. Fakt ist, dass der Spieler interessant ist und Fakt ist, dass wir David Alaba auf der Position verlieren werden. Ob da noch weitere Abgänge auf der Position hinzukommen, kann ich noch nicht seriös beantworten. Man muss die Dinge in Ruhe wachsen lassen. Wir haben ein gutes Verhältnis zum Herrn Struth (Berater, Anm. d. Red.). Der Spieler wird wissen, was er irgendwann will. Wir haben zu RB Leipzig ein gutes Verhältnis. Ich habe mit Oliver Mintzlaff ein Gespräch gehabt. Wenn es konkret wird, werden wir uns noch einmal unterhalten. Die Ablösesumme steht ja soweit fest. Man muss die Zeit abwarten. Die zwei Klubs haben ein gutes Verhältnis zueinander."

... Dayot Upamecano II: "Er wäre ja fast schon einmal beim FC Bayern gelandet. Leider hat er sich das damals noch nicht ganz zugetraut und dann bei Salzburg und Leipzig eine gute Entwicklung hingelegt. Alleine der Fakt, dass wohl auch Chelsea und Liverpool Interesse an ihm haben, belegt, dass er sehr gute Qualitäten hat."

... Jérome Boateng: "Zu 99,9 Prozent sieht es so aus, dass David Alaba den Klub verlässt. Wir haben Bedarf, dass wir diese Lücke, die David hinterlässt, schließen. Wir müssen nicht jetzt schon Dinge entscheiden, die zum 1. Juli fällig sind. Ich finde, dass Jérôme eine gute Saison spielt. Hansi Flick vertraut ihm. Wir müssen das mal in Ruhe abwarten. Wir sind jetzt vor wichtigen Wochen. In der Champions League geht jetzt das K.o.-System los, da ist dann eine andere Gangart gefragt."

... David Alaba: "Ich war ja Zeitzeuge, als er vor über zwölf Jahren zum FC Bayern gekommen ist. Er war immer ein angenehmer Mensch. Er engagiert sich nach wie vor total beim FC Bayern. Er ist ein absolut seriöser, lieber, netter Kerl, den wir alle mögen. Er hat es verdient, dass er bis zum letzten Tag beim FC Bayern gut behandelt wird. Seit dem 2. Januar kann David unterschreiben, wo er will. Ich weiß nicht, ob er sich mit Real Madrid geeinigt hat. Es ist ein toller Klub. Ich kann das verstehen, dass der Klub für David interessant ist.

... David Alaba II: "Die Gespräche haben im Februar 2020 begonnen. Da hat es ausreichend Zeit gegeben. Mit einem Märchen müssen wir auch ausräumen: Wir haben wahnsinnig viel Geld auf den Tisch gelegt, am Ende des Tages haben wir eben keine Einigung erzielt. David hat zwölf Jahre einen sehr großen Wert für den FC Bayern gehabt, auf und neben dem Platz. Wir werden uns in Freundschaft trennen, kein Problem."

... das Verhältnis zwischen Flick und Salihamidzic: "Ich glaube nicht, dass das Verhältnis angekratzt ist. Beide haben eine große und wichtige Aufgabe. Beide haben einen großen Beitrag zu unserem Erfolg geleistet. Ich war auch hin und wieder zu Uli Hoeneß eine andere Meinung. So etwas muss man dann aushalten. Außerdem: Ich arbeite auch lieber mit meinungsstarken Leuten zusammen als meinungsschwachen. Wir sind mit Hasan und Hansi sehr zufrieden, beide machen einen sehr guten Job. An Hansi zweifelt sowieso keiner, der hat fünf Titel gewonnen."

... die Transferentscheidung beim FC Bayern: "Hasan hat jeden Transfer mit dem Trainer abgestimmt. Das letzte Wort ist eine konsensuale Entscheidung. Es gibt keinen Grund zur Klage beim FC Bayern. Wir sind überall noch gut unterwegs außer im DFB-Pokal. Alles andere wäre großes Wehklagen auf allerhöchstem Niveau. Wir haben bis auf Thiago die ganze Mannschaft zusammengehalten. Wir haben mit Leroy Sané einen sehr hoffnungsvollen Spieler zum FC Bayern geholt. Wir haben überall Top-Qualität! Schauen Sie sich die Mannschaft vom Torwart bis zum Linksaußen an. Natürlich kann man jetzt noch überdrehen. Aber ich warne davor, zu überdrehen."

... Hansi Flicks Entwicklung: "Das entscheidende Kriterium ist, dass in der Kabine eine gute Atmosphäre herrscht. Und ich habe den Eindruck, dass in der Kabine eine Top-Atmosphäre herrscht. Das ist ein großer Verdienst von Hansi Flick."

... Leroy Sané: "Leroy hat ein unglaubliches Talent. Er muss trotzdem wissen, dass Bayern München ein besonderer Klub ist. Alle müssen mitziehen, um diese großen Ziele am Ende des Tages zu erreichen. Ich bin davon überzeugt, dass wir noch sehr viel Spaß an ihm haben werden. Der hat Weltklasse-Niveau in sich drin, und das erwarten wir auch von ihm."

... die Corona-Sorgen im sportlichen Bereich: "Natürlich ist der Fußball nachhaltig geschädigt worden. Das gilt für alle, auch im Ausland. Trotzdem sage ich: Der Fußball in Deutschland ist mit diesen Problemen bislang gut zurecht gekommen. Ich bin optimistisch, dass wir in der zweiten Frühjahrshälfte wieder vor Zuschauern spielen können."

... mögliche Top-Transfers im Sommer: "Das wird schwierig. Wir sind nach wie vor der Musterknabe, wenn ich lese, was in Spanien, England oder Italien so los ist. Ich glaube, wir werden am 1. Februar noch nicht unseren finalen Transfermarkt gemacht haben. Man muss abwarten, wie wir die Saison beenden und dann mit dem Finanzvorstand sprechen, was möglich ist und was wir machen müssen, um die Mannschaft mindestens auf diesem Niveau zu halten."

... Florian Neuhaus: "Ich spreche nicht gerne über Spieler, die bei anderen Vereinen unter Vertrag stehen."

... den FC Barcelona und andere angeschlagene Klubs: "Wenn der FC Bayern einen ähnlich hohen Schuldenstand hätte, würde ich nachts nichts mehr schlafen können."