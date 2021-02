Augsburg leiht Gladbachs Bénes aus

FIRO/FIRO/SID/

László Bénes spielt bis Saisonende für Augsburg

Der FC Augsburg hat sich auf den letzten Drücker noch einmal verstärkt. Die Schwaben leihen den slowakischen Nationalspieler László Bénes von Ligarivale Borussia Mönchengladbach bis Saisonende aus.

"László Bénes bringt spielerische Qualitäten mit, die unserem Spiel gut tun werden. Da er die Bundesliga kennt, wird er keine lange Eingewöhnungszeit benötigen", sagte FCA-Manager Stefan Reuter. Bénes meinte, er erhoffe sich mit der Leihe mehr Spielpraxis.

In Gladbach kam der 23-Jährige in der laufenden Spielzeit bisher nur zu einem einzigen Spiel über 90 Minuten. Bei insgesamt zehn Einsätzen wurde er achtmal eingewechselt. Der Vertrag des zentralen Mittelfeldspielers in Gladbach läuft bis 2024.