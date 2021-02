Matthäus: "Die Dortmunder müssen viel stabiler werden"

Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Lothar Matthäus sieht den Titelkampf bereits entschieden

Lothar Matthäus ist sich sicher, dass sich das spannende Rennen um die Europapokalplätze in der Bundesliga noch weiter zuspitzen wird. Dass der Vizemeister der letzten Jahre, Borussia Dortmund, auch in diesem Jahr wieder hinter dem FC Bayern München einlaufen wird, hält der Rekordnationalspieler dabei nicht mehr für wahrscheinlich.

Die besten Karten im Rennen um den Titel "Best of the Rest" habe mittlerweile RB Leipzig, meinte der 59-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne: "Leipzig hat bereits ein gutes Polster und ist in der Pole Position für die Champions League. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch dieses Jahr unter den ersten vier landen", ist sich Matthäus zumindest sicher, dass die Roten Bullen es erneut in die Königsklasse schaffen werden.

Dass auch dem BVB der erneute Einzug in die Champions League gelingt, ist für den ehemaligen Weltfußballer allerdings noch komplett offen. Zwar sei des den "Dortmundern als gefühlte zweite Kraft in Deutschland zu wünschen, dass sie ihr großes Ziel erreichen".

Allerdings hätten sich die Schwarz-Gelben durch ihre unkonstanten Leistungen in den vergangenen Wochen selbst in die Bredouille gebracht. "Die Dortmunder müssen viel stabiler werden und haben von all diesen Vereinen den größten Erfolgsdruck. Den haben sie sich über viele Jahre erarbeitet und Erfolg verpflichtet nun mal", so der langjährige Spieler des FC Bayern weiter.

Titelfrage nach 19 Spieltagen längst entschieden

Neben RB Leipzig zeigte sich Matthäus vor allem von den Überraschungsteams aus Wolfsburg und Frankfurt begeistert, die derzeit noch vor Bayer Leverkusen, dem BVB und Gladbach auf den Champions-League-Plätzen rangieren.

Bei den Wölfen und bei der Eintracht werde "überragende Arbeit geleistet", so der 150-fache Nationalspieler, der hinzufügte: "Da sieht man, was auch mit weniger Möglichkeiten erreicht werden kann. Bei diesem beiden Klubs glänzt man mit Zusammenhalt, Ruhe, Fokussierung, guten Transfers und Köpfchen auf und neben dem Platz."

Entschieden ist für Mattthäus nach 19 Bundesliga-Spieltagen allerdings bereits das Rennen um die Deutsche Meisterschaft. Dass der Titel auch in diesem Jahr zum neunten Mal in Folge nur über den FC Bayern München geht, ist für den heutigen TV-Experten klar. Ein Blick auf die Tabelle reiche hierfür aus: "Sieben Punkte auf den Zweiten aus Leipzig, zehn auf die drittplatzierten Wolfsburger oder gar 13 auf den BVB. Hätten die Bayern sieben Zähler Rückstand, würde es nochmal spannend werden, aber in dieser Konstellation glaube ich nicht daran."