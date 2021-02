Bericht: Schalke erhielt Angebot für Harit

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Amine Harit steht seit 2015 beim FC Schalke unter Vertrag

An Amine Harit scheiden sich beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 die Geister. Am Montag wäre es fast noch zu einem Last-Minute-Transfer des Mittelfeldspielers gekommen.

Auf der einen Seite wird der 23-Jährige für seine fußballerische Finesse und sein ideenreiches Offensivspiel im Mittelfeld der Königsblauen geschätzt. In der laufenden Saison stand er in 14 Bundesliga-Spielen auf dem Feld und ist mit fünf direkten Torvorlagen bester Assistgeber bei den Knappen.

Auf der anderen Seite fällt der Marokkaner immer wieder mit Undiszipliniertheiten auf. Erst am vergangenen Wochenende zog Harit den Unmut seines Cheftrainers Christian Gross auf sich, als er auf seine Auswechslung nach rund 70 Minuten beim Gastspiel in Bremen (1:1) demonstrativ unzufrieden reagierte.

Wie aus einem jüngsten Medienbericht hervorgeht, hätte es am Deadline Day noch zu einem kurzfristigen Abgang des Kreativspielers kommen können. So berichtete das Portal "Fussballtransfers" am Montagabend über ein Interesse des spanischen Erstligisten FC Villarreal an Harit.

Schalke findet keinen adäquaten Ersatz

Offenbar war der LaLiga-Klub an einem Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption an dem flexibel einsetzbaren Offensivspieler interessiert.

Das Gelbe U-Boot, wie der Klub um Cheftrainer Unai Emery in Spanien auch genannt wird, spielt aktuell eine starke Saison und träumt noch von der Champions-League-Qualifikation. In der Tabelle rangieren sie auf dem fünften Tabellenplatz mit vier Punkten Rückstand auf den FC Sevilla.

Der FC Schalke soll das Interesse aus Spanien aber ziemlich schnell abgeblockt haben, da es auf die Schnelle keinen adäquaten Ersatz mehr auf dem Transfermarkt gegeben hätte.

So bleibt Harit weiterhin in Gelsenkirchen und soll dabei mithelfen, den Klassenerhalt mit den Knappen doch noch zu erreichen. Harit steht bei den Schalkern noch langfristig bis 2024 unter Vertrag.