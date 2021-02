"Mutig sein": Führich will den BVB beim Wiedersehen ärgern

Sportfoto Zink / Melanie Zink via www.imago-images

Chris Führich trifft mit dem SC Paderborn auf seinen Ex-Klub BVB

Bis zum Ende der Saison ist Chris Führich noch von Borussia Dortmund an den SC Paderborn verliehen. Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft der Angreifer nun auf seinen Stammklub. Der 23-Jährige erinnerte sich nun an seine Zeit beim BVB zurück und sprach über seine Zukunft.

"Es war ein sehr erfolgreiches Jahr", bilanzierte Führich, der 2019 vom 1. FC Köln zur Reservemannschaft des BVB gewechselt war, in einem Interview mit den "Ruhr Nachrichten": "Schade fand ich natürlich, dass die Regionalliga abgebrochen wurde. Im Endeffekt durfte ich allerdings viel bei den Profis dabei sein. Das hatte ich nicht erwartet."

Aus dem Training mit den Profis hat der variabel einsetzbare Angreifer "sicherlich viel mitgenommen. Am Anfang habe er noch Probleme gehabt, "Aber ich habe mich daran gewöhnt", so der SCP-Leihspieler.

Von Ex-BVB-Trainer Lucien Favre sprach Führich nur positiv: "Im Training kam er öfter mal auf mich zu und hat mir Tipps gegeben. Die jungen Spieler hat er auf jeden Fall nicht außen vor gelassen. Wir U23-Spieler waren ja keine Kaderspieler und neu in der Gruppe. Er hat sich schon gekümmert."

Auf einen Einsatz bei den Profis hat der 23-Jährige zwar gehofft, aber er war nicht enttäuscht, als sich sein Traum beim BVB nicht verwirklicht hat: "Ich durfte dabei sein und mich im Training präsentieren - darüber war ich froh."

Führich lässt seine Zukunft offen

Dennoch entschied sich Führich für einen Wechsel. "Klar wollte ich meine Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln. Das war mir persönlich wichtig, ich wollte meine Entwicklung weiter vorantreiben und den nächsten Schritt machen", erklärte er.

Über seine Zukunft macht sich der Goalgetter aktuell noch keine Gedanken. "Das kann ich noch gar nicht sagen. Wir haben noch fast eine komplette Rückrunde vor uns", betonte Führich.

Sollte Paderborn die Kaufoption am Ende der Saison ziehen, sei er "glücklich. Und wenn es in eine andere Richtung läuft, dann ist es so. Ich kümmere mich nur um die nächsten Spiele - und gebe weiter Gas."

"Im Pokal ist alles möglich"

Auch im Pokal-Duell gegen den BVB will Führich Gas geben. "Im Pokal ist alles möglich, da sieht man an den Kielern, die ja den FC Bayern rausgeworfen haben. Wir werden alles versuchen und hoffen, dass wir zeigen können, was in uns steckt", gab er die Marschroute vor: "Wir gehen am Dienstag ganz sicher nicht mit der Einstellung auf den Platz, dass wir nichts reißen können. Wir wollen mutig sein."

Führich mahnte allerdings auch: "Wir sollten nicht glauben, dass es einfacher für uns wird, weil die Dortmunder zuletzt nicht so überzeugend waren."