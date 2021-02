Blick hinter die Kulissen: FC Bayern bekommt eigene Doku

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Amazon produziert eine Doku über den FC Bayern

Der FC Bayern München verspricht "exklusive Einblicke hinter die Kulissen" und "hautnahe" Erlebnisse für seine Fans: Eine Dokumentation über den deutschen Fußball-Rekordmeister soll den Anhängern bislang verschlossene Türen öffnen.

Die Filmreihe entsteht zusammen mit dem Streamingdienst Amazon Prime Video, bei dem sie ab Herbst zu sehen sein soll.

Die Kameras begleiten die Mannschaft von Trainer Hansi Flick "und nehmen die Anhänger mit in das Innerste des FC Bayern", verspricht der Klub. Dazu gehören die großen Erfolge der vergangenen Triple-Saison ebenso wie die anstehende Klub-WM.

Auch Präsidiumssitzungen mit Herbert Hainer oder Verhandlungsrunden des Vorstandes um Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic sollen zu sehen sein: "Alles wird beleuchtet, die Tradition, die Gegenwart und die Zukunft."

Einen ähnlichen Einblick hatte zuvor schon der "ewige" Münchner Bundesliga-Rivale in "Inside Borussia Dortmund" gewährt. In der englischen Premier League öffneten sich in der Reihe "All or Nothing" die Topklubs Manchester City und Tottenham Hotspur.

"Wir sind stolz, mit dieser Dokumentation die Geschichte des FC Bayern erzählen zu können, denn es ist eine große Erfolgsstory", sagte Bayern-Boss Rummenigge. Gerade in der Corona-Zeit böte die Doku "eine wunderbare Möglichkeit für unsere Fans, hautnah zu erleben, was in unserer Mannschaft und unserem Verein vorgeht".

Vorstand Kahn sprach von einer "großartigen Chance, um die weltweite Präsenz des FC Bayern auszubauen".