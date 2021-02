Keine BVB-Transfers: Starkes Zeichen oder verpasste Chance?

David Inderlied/Kirchner-Media

Michael Zorc (r.) und Sebastian Kehl haben von BVB-Wintertransfers abgesehen

Als einziger von allen 18 Bundesligisten hat sich Borussia Dortmund auf dem Transfermarkt komplett zurückgelehnt und de facto nichts an seiner Mannschaft verändert. Nachwuchstalent Steffen Tigges wurde mit einem Profi-Vertrag ausgestattet, ansonsten gab es in der Wechselperiode nichts zu vermelden. Ein Zeichen von Stärke und Vertrauen in das bestehende Personal? Oder doch vielmehr eine verpasste Chance, auf die ernüchternde Hinrunde mit den meisten Niederlagen seit sechs Jahren zu reagieren?

Immer wieder sorgte der BVB in den letzten Jahren für Aufsehen, indem er im Januar mutig auf dem Transfermarkt zuschlug und sich qualitativ hochwertig für die heiße Phase in der Bundesliga verstärkte. Die jüngsten Beispiele sind Erling Haaland und Emre Can, die im Januar 2020 nach Dortmund gewechselt waren. Zuvor waren es unter anderem Manuel Akanji oder Leih-Stürmer Michy Batshuayi, die im Winter zu den Schwarz-Gelben transferiert wurden und direkt als Stammspieler überzeugten.

In diesem Januar war trotz zuletzt 13 Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München nichts los auf dem BVB-Transfermarkt. Das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit und die Qualität des vorhandenen Spielerpersonals war größer als alle offensichtlichen Defizite.

BVB-Sportdirektor Michael Zorc betonte erst am letzten Samstag vor dem Augsburg-Spiel, "felsenfest davon überzeugt" zu sein, dass der BVB das Mindestziel, nämlich die Champions-League-Qualifikation, auch in der aktuellen Konstellation erreichen werde. "Deshalb werden wir auch, wenn nichts Gravierendes mehr passiert, auf dem Transfermarkt nicht mehr tätig werden", fügte er an.

Es passierte nichts Gravierendes mehr, die Borussen starten mit unverändertem Personal in die weitere Rückrunde. Dabei gibt es mehrere Positionen beim BVB, die längst nicht mehr unumstritten sind:

1. Torwart - fehlt der absolute Top-Mann?

Stammkeeper Roman Bürki ist zuletzt immer mehr in die Kritik geraten. Die Formschwankungen des 30-Jährigen waren nicht mehr zu übersehen, immer wieder schlichen sich Stellungsfehler und vermeintlich vermeidbare Gegentore ins Spiel des Schweizers ein. Das Problem ist vorerst aufgeschoben, fällt Bürki doch mit einer Schulterverletzung mindestens noch eine weitere Woche lang aus.

Ersatzmann Marwin Hitz zeigte im bisherigen Saisonverlauf bei seinen acht Einsätzen zwar größtenteils stabile Leistungen, aber auch er gilt nicht als der sichere Erfolgsgarant für die nächste Zeit. Die Blicke der Borussia gehen neidisch rüber zur direkten Konkurrenz um die Champions-League-Plätze. Allen voran zum VfL Wolfsburg oder zu RB Leipzig, wo mit Koen Casteels und Péter Gulácsi zwei absolute Top-Leute der Liga zwischen den Pfosten stehen.

Kein Wunder, dass zumindest der RB-Schlussmann zuletzt mit dem BVB in Verbindung gebracht wurde. Einen Torwart im Winter-Transferfenster zu verpflichten ist ohnehin eine Seltenheit. Im kommenden Sommer könnte es bei den Westfalen aber so weit sein.

2. Außenverteidiger - fehlt die nötige Konkurrenz?

Neuzugang Thomas Meunier spielt beileibe keine gute erste Bundesliga-Saison, war bis auf seine verletzungsbedingten Zwangspausen im Dezember und Januar aber praktisch gesetzt auf der Rechtsverteidiger-Position. 21 Pflichtspieleinsätze stehen zu Buche, die wenigstens davon auf Top-Niveau.

Höchsten Ansprüchen wird auf der anderen Seite zwar Raphael Guerreiro gerecht - zumindest im Spiel nach vorne. Fällt der Portugiese aus, klafft auf der Linksverteidiger-Position aber ein Riesenloch, welches weder vom dauerverletzten Ex-Kapitän Marcel Schmelzer noch vom Warum-auch-immer-Nationalspieler Nico Schulz geschlossen werden kann.

Auf beiden Außenbahnen fehlen die Alternativen, um sowohl Meunier als auch Guerreiro ernsthaft Feuer zu machen. Wohl auch ein Grund für das zuletzt äußerst schlampige Defensivverhalten Guerreiros, der seine Gegenspieler viel zu häufig aus den Augen ließ und mehrere Gegentreffer mitverschuldete.

3. Mittelstürmer - fehlt der richtige Backup?

Wie abhängig der BVB von seinem 20-jährigen Stürmerstar Erling Haaland ist, mussten die Schwarz-Gelben schmerzlich in der Adventszeit erfahren. In diesen Wochen fehlte der Wunderstürmer nach einem Muskelfaserriss. Die Dortmunder taten sich mit dem Toreschießen mehr als schwer und hatten große Probleme, ohne Haaland offensive Gefahr auszustrahlen.

Kann der Norweger nicht spielen, haben die Borussen ein ernsthaftes Problem. Dem 16-jährigen Youssoufa Moukoko und dem erst jüngst in den Profi-Kader beförderten Steffen Tigges fehlt es an Erfahrung, an Abgeklärtheit, an Ruhe und an Treffsicherheit, um dem BVB ernsthaft und unmittelbar weiterhelfen zu können.

Ein erfahrener zweiter Stoßstürmer hinter Haaland wäre vielleicht die Lösung gewesen, etwa vom Format eines Mario Mandzukic, der sich aber bekanntlich lieber dem AC Mailand angeschlossen hat.

Wie die Saison zu Ende geht, sollte sich Haaland in der Rückrunde noch einmal oder gar schwerer verletzen, will man sich als BVB-Protagonist oder -Anhänger gar nicht ausmalen. Die Notwendigkeit zum Handeln auf dem Transfermarkt wäre also durchaus da gewesen aus schwarz-gelber Sicht. Nun hoffen die Westfalen, dass im Rennen um die Champions-League-Plätze auch wirklich nichts Gravierendes mehr passiert.

Mats-Yannick Roth