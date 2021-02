Hiobsbotschaft! BVB droht Hummels-Ausfall

David Inderlied/Kirchner-Media

Mats Hummels könnte dem BVB fehlen

BVB-Coach Edin Terzic steht vor der DFB-Pokal-Partie zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn angeblich vor einem Abwehr-Puzzle. Mats Hummels fehlt den Dortmundern wohl kurzfristig.

Knieprobleme setzen den 32-jährigen BVB-Verteidiger außer Gefecht. Das wollen "Bild" und "Sport Bild" erfahren haben. Demnach wackelt Hummels auch für das anstehende Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg (Samstag, 15:30 Uhr).

Besonders problematisch für die Schwarz-Gelben: In der ohnehin nur dünn besetzten Innenverteidigung fällt mit Dan-Axel Zagadou bereits ein Akteur aus. Neben dem gesetzten Schweizer Manuel Akanji könnten daher Allrounder Emre Can oder Routinier Lukasz Piszczek in die Startelf rutschen.

Hummels einer der Lichtblicke beim BVB

Hummels gehört in der laufenden Spielzeit zu den wenigen Konstanten bei Borussia Dortmund und bestritt bereits 27 Pflichtspiele. Dabei gelangen ihm vier Tore, einen Treffer bereitete der deutsche Ex-Nationalspieler vor.

Sollte Hummels am Ende sogar länger ausfallen, könnte es sich rächen, dass die Borussen darauf verzichteten, in der am Montag geendeten Wintertransferperiode noch einmal nachzulegen.

Zumal Thomas Delaney, der in der Vergangenheit auch schon in der Innenverteidigung aushelfen musste, nach dem Ausfall von Axel Witsel wohl auf seiner Stammposition im zentralen Mittelfeld gebraucht wird.

Auch als Leitwolf auf dem Rasen würde Hummels beim BVB schmerzhaft vermisst werden.

"Die Idee bei seiner Verpflichtung war, dass er aktiv Führung übernehmen soll, auch verbal", erklärte Dortmund Sportdirektor Michael Zorc zuletzt gegenüber dem Sportmagazin "kicker". "Mats hat eine Bilderbuchkarriere hingelegt, mit Erfolgen auf allen Ebenen. Er weiß, wie man gewinnt. Es wäre dumm, wenn er das nicht auch vermitteln würde", fügte Zorc hinzu.

Hummels wechselte 2008 vom FC Bayern ins Ruhrgebiet, feierte mit dem BVB große Erfolge, ehe er 2016 nach München zurückkehrte. Im Sommer 2019 wechselte Hummels schließlich erneut nach Dortmund.