Ronaldo ballert Juve gegen Inter auf Final-Kurs

www.imagephotoagency.it via www.imago-images.de

Cristiano Ronaldo erzielte beide Treffer für Juventus

Der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus Turin steht dank Cristiano Ronaldo vor dem Einzug ins Pokalfinale.

Der Superstar erzielte beim 2:1 (2:1)-Erfolg im Halbfinal-Hinspiel bei Inter Mailand beide Treffer (26., Foulelfmeter, 35.) für den Rekordpokalsieger. Lautaro Martinez (9.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht. Das Rückspiel findet am 9. Februar in Turin statt.

Im zweiten Halbfinal-Hinspiel stehen sich am Mittwoch Titelverteidiger SSC Neapel und Atalanta Bergamo mit Nationalspieler Robin Gosens gegenüber.