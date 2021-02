Pressestimmen zum DFB-Pokal: "Erling im VAR-Land"

Ralf Treese/POOL

Erling Haaland steht mit dem BVB im Viertelfinale

Borussia Dortmund steht nach dem Zittersieg gegen den SC Paderborn im Viertelfinale des DFB-Pokals. Neben dem BVB musste auch Bundesligist Bayer Leverkusen in die Verlängerung. Der Vorjahresfinalist flog dabei allerdings gegen Viertligist Rot-Weiss Essen aus dem Wettbewerb. So reagiert die deutsche Presse auf die Spiele:

Borussia Dortmund - SC Paderborn 3:2 (2:0, 2:2) n.V.

kicker: "Nach Elfmeter in letzter Sekunde: Haaland macht in Verlängerung alles klar. Borussia Dortmund steht nach einem 3:2 nach Verlängerung gegen den SC Paderborn im Viertelfinale des DFB-Pokals. Nach einem rasanten Dortmunder Start mit zwei Toren kam der Zweitligist aber immer besser auf und zwang den BVB überaus dramatisch in die Verlängerung."

ntv: "Dortmund wankt gewaltig und fällt dann nicht. Während Werder Bremen ins Viertelfinale des DFB-Pokals einzieht, wird es bei Borussia Dortmund fast schon tragikomisch. Erling Haalands Treffer in vermeintlich letzter Sekunde zählt nicht, stattdessen gibt es Elfmeter für Paderborn und Verlängerung."

Ruhr Nachrichten: "Zittersieg in der Verlängerung: Unerklärlicher BVB-Einbruch gegen Paderborn. Borussia Dortmund führt im DFB-Pokal gegen Paderborn schnell mit 2:0. Was danach passiert, spiegelt die BVB-Saison in Perfektion wider. Trotz eines unerklärlichen Einbruchs kommen die Schwarzgelben weiter."

FAZ: "Haaland bewahrt BVB vor Blamage. Erst in der Verlängerung wendet der BVB dank Torjäger Haaland gegen Außenseiter Paderborn eine Blamage ab. Überzeugend war das Dortmunder Spiel aber nicht."

Spiegel: "Erling im VAR-Land. Das DFB-Pokal-Achtelfinale schien längst entschieden, dann wurde es doch noch dramatisch zwischen Borussia Dortmund dem SC Paderborn. Der Videobeweis trug mal wieder seinen Teil dazu bei."

Bild: "Pokal-Retter Haaland. Dortmund zeigt Licht und ganz viel Schatten! Im Pokal zittert sich die Borussen gegen Paderborn 3:2 nach Verlängerung ins Viertelfinale. Nur Erlöser Erling Haaland ist in Normalform."

Rot-Weiss Essen - Bayer Leverkusen 2:1 (0:0, 0:0) n.V.

kicker: "Wahnsinn in der Verlängerung: Essen schafft die Sensation! Essen schlägt Leverkusen mit 2:1 nach Verlängerung und zieht nach einem denkwürdigen Duell ins Viertelfinale ein. Leverkusen schien seiner Favoritenrolle nach langem Anlauf mit der Führung in der Extrazeit gerecht zu werden, hatte die Rechnung aber ohne den aufopferungsvoll kämpfenden Regionalligisten gemacht, der den Spieß mit großartiger Moral noch umdrehte."

ntv: "Viertligist Essen schafft das Pokalwunder. Bayer Leverkusen ist der klare Favorit im Achtelfinale des DFB-Pokals, muss bei Rot-Weiß Essen aber in die Verlängerung. Dort geht der Bundesligist sogar in Führung - doch der Viertligist kämpft sich zurück. Und sorgt für ein märchenhaftes Ende."

RTL.de: "David macht Goliath platt. 27 Torschüsse hat Bayer Leverkusen, trotzdem steht Rot-Weiss Essen im Viertelfinale des DFB-Pokals. In einer wahren Pokalschlacht ringt der Underdog aus der Regionalliga den übermächtig erscheinenden Gegner mit unglaublicher Leidenschaft 2:1 nach Verlängerung nieder."

SZ: "Der Regionalligist zermürbt den Bundesliga-Klub Bayer Leverkusen und zieht ins Viertelfinale ein. Am Ende zittert Essen vor allem vor dem Videobeweis."

WAZ: "2:1! Pokal-Wahnsinn in Essen. RWE haut Leverkusen raus. Pokal-Sensationan der Essener Hafenstraße. Regionalligist Rot-Weiss Essen schlägt Bundesligist Bayer Leverkusen mit 2:1 (0:0) nach Verlängerung."