Daran hängt die Zukunft von Dembélé beim FC Barcelona

Paco Largo via www.imago-images.de

Ousmane Dembélé spielt schon seine vierte Saison in Barcelona

Ousmane Dembélé spielt auch in seinem vierten Jahr beim FC Barcelona eine äußerst holprige Saison. Zwei Treffer stehen in 14 LaLiga-Einsätzen zu Buche für den Klub, der in der Tabelle bereits zehn Punkte hinter Spitzenreiter Atlético Madrid hinterherhinkt.

Das Arbeitspapier des Ex-Spielers von Borussia Dortmund läuft im Sommer 2022 bei den Katalanen aus. Dementsprechend finden in den kommenden Wochen die Gespräche über eine vorzeitige Ausdehnung des Arbeitspapieres statt.

Doch will Barca überhaupt mit dem Weltmeister verlängern, der häufig verletzt ausfällt und nur selten auf Weltklasse-Niveau performt? Nach Informationen der spanischen Sportzeitung "Mundo Deportivo" möchte Cheftrainer Ronald Koeman den Flügelstürmer gerne im Kader behalten.

Unter dem Niederländer wurde Dembélé zuletzt ein wichtiger Faktor, stand in diesem Kalenderjahr immerhin in jedem Spiel in der Startelf. Koeman schenkt dem 23-Jährigen weiterhin das Vertrauen, auch wenn dieser selbst seit fünf Partien nicht mehr getroffen hat.

Interesse an Dembélé soll dem Medienbericht zufolge weiterhin Manchester United aus der englischen Premier League haben. Die Red Devils wurden in den letzten Monaten immer wieder mit dem einstigen BVB-Star in Verbindung gebracht, der in der Spielzeit 2016/2017 unter Thomas Tuchel in der Bundesliga kickte.

Verlängert Barca auch mit Alena und Roberto?

Eine endgültige Entscheidung, ob und wie es mit dem Franzosen bei der Blaugrana weitergeht, soll aber erst nach der viel beachteten Präsidentschaftswahl beim FC Barcelona getroffen werden. Diese war eigentlich für den 24. Januar anberaumt, wurde aufgrund der Kontaktbeschränkungen der katalanischen Regierung aber auf einen noch unbekannten Zeitpunkt verschoben.

Ähnlich wie bei Dembélé soll übrigens auch bei den Barca-Teamkollegen Carles Alena und Sergi Roberto verfahren werden, deren Arbeitspapiere ebenfalls im Sommer 2022 auslaufen.

Vor dreieinhalb Jahren war Ousmane Dembélé für die Bundesliga-Rekordablösesumme von 130 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Barcelona gewechselt.