Harit wollte gehen - Wechsel-Veto von S04

Schmollte nach Auswechslung beim 1:1 in Bremen auf der Bank: Amine Harit von Schalke 04

Beim Krisen-Klub FC Schalke 04 war am letzten Tag des Winter-Transferfensters jede Menge los. Schließlich ging Verteidiger Ozan Kabak zum FC Liverpool, wenig später wurde Shkodran Mustafi vom FC Arsenal verpflichtet. Gerüchte gab es auch um Amine Harit, der letztlich aber im Ruhrgebiet blieb.

Die spanische "Marca" sowie das Portal "fussballtransfers" hatten gemeldet, dass der FC Villarreal aus der Primera División einen Last-Minute-Vorstoß gewagt hat. Demnach war der LaLiga-Klub an einem Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption interessiert. Schalke soll die Bemühungen der Spanier aber schnell abgeblockt haben, da der aktuelle Tabellenletzte so kurzfristig keinen Ersatz bekommen hätte.

Einem Bericht von "Bild" zufolge kam der Deal auch deshalb nicht zustande, weil der spanische Erstligist nicht einen Cent für die Dienste des Schalker Offensivspielers bot. Zudem trudelte die Anfrage erst am späten Sonntagabend ein. Auf Schalke war die Offerte daher kein Thema.

Amine Harit soll sich unterdessen einen Abschied auf dem letzten Drücker durchaus vorgestellt haben können, heißt es in dem Bericht mit Berufung auf dessen Umfeld. Ihn habe die Aussicht gereizt, für einen Klub in Spanien auflaufen zu können, der oben in der Tabelle mitmischt und zudem an der Europa League teilnimmt.

Harit sorgt für Wirbel beim FC Schalke 04

Nächste Möglichkeit, den Klub vor Ablauf seines bis 2024 gültigen Vertrags zu verlassen, hat der Mittelfeldspieler im kommenden Sommer. Nach Informationen der Tageszeitung zeigt neben dem FC Villarreal auch der italienische Erstligist SSC Neapel Interesse am Marokkaner. Ein Abschied nach Saisonende gelte als sicher, obgleich sein Vertrag auch für die 2. Bundesliga gültig ist.

Amine Harit kam im Sommer 2017 vom FC Nantes zum FC Schalke 04. Seither absolvierte er 88 Bundesliga-Spiele, in denen er elf Tore erzielte. Nachdem er zum Ende des vergangenen Jahres zusammen mit Nabil Bentaleb aufgrund von Undiszipliniertheiten aus dem Kader flog, zeigte seine Formkurve zuletzt wieder leicht nach oben.

Für Wirbel sorgte er allerdings erneut am vergangenen Spieltag, als er mit seiner Auswechslung im Spiel gegen Werder Bremen (1:1) nicht einverstanden war. S04-Trainer Christian Gross kündigte daraufhin Gespräche mit Amine Harit an.