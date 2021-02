"Verdient": Kovac und Monaco bauen Fabelserie aus

Norbert Scanella via www.imago-images.de

Bei Niko Kovac und der AS Monaco läuft es derzeit rund

Die AS Monaco mit Niko Kovac, dem ehemaligen Trainer des FC Bayern, befindet sich weiter auf einem Höhenflug. Mit dem 2:1-Sieg gegen OGC Nizza am Mittwochabend bauten die Monegassen ihre Fabelserie aus.

Seit acht Ligaspielen ist Monaco nun ungeschlagen. Sieben der acht Partien konnte das Team von Kovac sogar gewinnen. Lediglich gegen AS Saint-Étienne am 17. Spieltag der Ligue 1 ließ der Klub aus dem Fürstentum einen Punkt liegen.

Die AS ist mittlerweile auf den vierten Tabellenplatz der französischen Liga geklettert und lauert mit 45 Punkten knapp hinter Paris Saint-Germain (48), Olympique Lyon (49) und Spitzenreiter OSC Lille (51).

Beim jüngsten Sieg gegen Nizza überragte Wissam Ben Yedder als Doppeltorschütze. Den zweiten Treffer legte der ehemalige Leverkusener Kevin Volland auf.

"Wir haben diesen Sieg verdient", betonte Kovac nach der Partie: "Wir haben gepusht und sind in diesem sehr physischen Match ruhig geblieben. Nizza schoss nur zwei Mal auf unser Tor. Ich gratuliere meinen Spielern. Derzeit spielen wir gut. Wir machen Fortschritte. Ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie wir spielen."

Seine Schützlinge seien ohne Angst in das Spiel gegangen, sagte Kovac und erklärte, wie er seine Trainer-Rolle im Fürstentum interpretiert: "Ich bin hier, um meine Spieler am Ende des Spiels zu pushen. Ich mache es, um sie zu ermutigen."

Kovac will bei der AS Monaco ein Team formen

Allerdings wolle sich der Kroate auch ständig verbessern. Schließlich seien die Erwartungen in Monaco sehr hoch. Um besser abzuschneiden als in der jüngsten Vergangenheit (Platz 17 und 9), haben Kovac und sein Trainer-Team aber nicht sehr auf personelle Veränderungen in der Mannschaft gesetzt. Stattdessen wollen die Coaches eine Einheit "formen".

Dabei orientiert sich Kovac auch an den Top-Teams der Liga. "Sie spielen seit einigen Jahren in der Konstellation zusammen und sind sehr stark."