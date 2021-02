Gladbach-Zukunft von Oscar Wendt weiter offen

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Der Vertrag von Oscar Wendt (M) bei Gladbach läuft aus

Schon im vergangenen Jahr war die Zukunft von Oscar Wendt bei Borussia Mönchengladbach lange ungeklärt. Erst Anfang Juni einigten sich die Fohlen und der Routinier auf eine weitere Zusammenarbeit für die Saison 2020/2021. Auch jetzt muss sich der Schwede wohl wieder in Geduld üben.

Laut "kicker" befindet sich Wendt, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, in der "Warteschleife". Demnach wäre es "keineswegs überraschend", wenn sich die Verantwortlichen der Fohlen gegen eine weitere Zusammenarbeit mit dem 35-Jährigen entscheiden und stattdessen einen jüngeren Spieler für die Linksverteidigerposition holen.

Eine Vertragsverlängerung sei allerdings genauso wenig ausgeschlossen. Schließlich ist Wendt ein sicherer Rückhalt und eine verlässliche Alternative zu Stammspieler Ramy Bensebaini. Hinzu kommt, dass der Schwede nahezu nie verletzt ist.

In der aktuellen Saison kam Wendt immerhin schon auf 19 Pflichtspieleinsätze, in denen er zwei Treffer erzielte. Der Abwehrspieler läuft seit seinem Wechsel vom FC Kopenhagen im Jahr 2011 für den Klub vom Niederrhein auf. Insgesamt bestritt er 295 Spiele für Gladbach.

Trainer Marco Rose gilt als großer Fan von Wendt. Er freue sich, einen Spieler mit einer derart "großen Erfahrung" in seinen Reihen zu behalten", kommentierte der Coach die Vertragsausdehnung im Sommer 2020. "Er ist ein schlauer Spieler und zudem ein richtig guter Typ." Die Verlängerung sei "die logische Konsequenz" gewesen.

Karriereende bei Gladbach oder Rückkehr nach Schweden

Sollte sein Arbeitspapier allerdings nicht verlängert werden, kann sich Wendt einen Wechsel innerhalb der Bundesliga nur "sehr, sehr schwer" vorstellen, wie er vor rund einem Jahr im Interview mit dem "kicker" betonte. "Entweder es funktioniert mit dem Karriereende in Gladbach - oder es geht zurück nach Schweden, um dort meine letzten fünf Profi-Jahre zu spielen", so der Linksverteidiger, der an eine Rückkehr zu seinem Heimatklub IFK Göteborg denkt.

Mit zwei weiteren gestandenen Spielern hat Gladbach bereits vor der Winterpause verlängert. Lars Stindl und Tony Jantschke wurden schon im Dezember bis 2023 an den Klub gebunden.