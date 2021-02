Bericht: Bayern kassiert Korb von ManUnited-Youngster

Martin Rickett via www.imago-images.de

Shola Shoretire hat einen Wechsel zum FC Bayern angeblich abgelehnt

Auf der Suche nach neuen Talenten soll der FC Bayern München sein Augenmerk unlängst auf ein englisches Top-Talent gerichtet haben. Der 17-jährige Shola Shoretire hat den Münchnern aber wohl einen Korb gegeben.

Der Flügelflitzer, an dem neben dem FC Bayern auch die Spitzenklubs Paris Saint-Germain, Juventus Turin und FC Barcelona Interesse zeigen sollen, hat sich offenbar dafür entschieden, einen Profi-Vertrag bei seinem Haus-und-Hof-Klub Manchester United zu unterschreiben. Das berichtet die "Daily Mail".

Shoretire, der unlängst seinen 17 Geburtstag feierte, schnürt derzeit die Schuhe für die U23 der Red Devils, trainiert allerdings bereits mit dem Premier-League-Team.

In der laufenden Spielzeit betritt er 14 Partien, erzielte zwei Tore und legte zwei weitere auf. Auffällig ist allerdings, dass der Youngster sein Temperament nicht immer im Griff hat. 2020/21 kassierte Shoretire bereits fünf Gelbe und eine Rote Karte.

Nur BVB-Youngster Youssoufa Moukoko toppt Shola Shoretire

United-Teammanager Ole Gunnar Sloskjaer soll dennoch vom Können des englischen Junioren-Nationalspielers überzeugt sein und planen, Shoretire noch in dieser Spielzeit bei den Profis einzusetzen.

Dass der Rechtsfuß zu den größten Talenten der Insel gehört, ist nicht neu. Am 12. Dezember 2018 debütierte Shoretire mit gerade mal 14 Jahren und 313 in der Youth League. Ein Rekord, den erst BVB-Wunderkind Youssoufa Moukoko am 17. September 2019 um zwölf Tage unterbot.

Vom Verbleib in Manchester sollen Shoretire Ex-Angreifer Michael Owen sowie die aktuellen United-Stürmer Marcus Rashford und Mason Greenwood überzeugt haben. Rashford bezeichnete Shoretire in einem YouTube-Interview Harry Pinero als sein großes Idol.

Am Old Trafford soll Shoretire Medienberichten zufolge einen langfristigen Vertrag unterzeichnen.