Klopp adelt Großkreutz zum Abschied: "Freund fürs Leben"

imago sportfotodienst

Jürgen Klopp (l.) und sein Ex-Schützling Kevin Großkreutz

Jürgen Klopp hat sich mit einem emotionalen Statement zum Karriereende von Kevin Großkreutz zu Wort gemeldet. Der ehemalige Erfolgstrainer von Borussia Dortmund adelte den 32-Jährigen als "echte BVB-Legende".

Im "Sportschau Club" der "ARD" richtete der heutige Teammanager des FC Liverpool einen Abschiedsgruß an den Ur-Dortmunder, der zu Gast in der TV-Sendung war.

In seiner Videobotschaft bezeichnete Klopp seinen langjährigen Schützling zunächst als "einen der großartigsten Typen, die ich jemals trainiert habe, um ehrlich zu sein". In seiner Zeit als BVB-Trainer holte Klopp den damals 20-jährigen Großkreutz von Rot-Weiß Ahlen zurück zu den Schwarz-Gelben, wo er bereits mehrere Jahre in der Jugend verbracht hatte.

Der spätere Weltmeister schaffte es unter Klopp zunächst als Linksaußen und später als Rechtsverteidiger zum Stammspieler und absolvierte bis 2015 über 200 Pflichtspiele für den BVB.

Trainer Klopp und Spieler Großkreutz holten zusammen zwei Deutschen Meisterschaften sowie einen DFB-Pokalsieg. "Wer hätte das gedacht, dass der kleine Bub aus Dortmund den Umweg über Ahlen nehmen muss, um dann mit dem BVB die ganz große Geschichte zu schreiben", fragte der 53-Jährige, der seit 2015 als Teammanager beim FC Liverpool arbeitet, mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Mit Großkreutz verabschiede sich "ein Großer und eine echte BVB-Legende" von der Fußball-Bühne, fügte Klopp hinzu, der seinen einstigen Schützling abschließend als "Freund fürs Leben" bezeichnete.

Ex-Nationalspieler Großkreutz hatte zu Jahresbeginn das Ende seiner Profi-Laufbahn bekanntgegeben. Fortan wird er in der unterklassigen Westfalenliga für den TuS Bövinghausen seine Fußballer-Laufbahn ausklingen lassen. Seinen letzten Vertrag beim Drittligisten KFC Uerdingen hatte der Defensivspieler vorzeitig aufgelöst - Klub und Spieler waren im Unfrieden auseinander gegangen.