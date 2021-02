Medien: Bürki-Rückkehr beim BVB "kaum vorstellbar"

Revierfoto via www.imago-images.de

Dauerhafter Torwart-Wechsel beim BVB?

Bei Borussia Dortmund steht offenbar ein dauerhafter Wechsel auf der Torwart-Position bevor. Marwin Hitz winkt die Beförderung zur Nummer eins des BVB, Roman Bürki muss wahrscheinlich ins zweite Glied zurück rücken.

20 Pflichtspiele absolvierte Roman Bürki in der laufenden Saison für den BVB, das bislang letzte am 22. Januar bei der 2:4-Pleite bei Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga. Danach setzt den Schweizer Schlussmann, seit 2015 die nicht immer unumstrittene Nummer eins der Dortmunder, eine Schulterverletzung außer Gefecht.

Ersatz- und Landsmann Marwin Hitz machte seine Sache wie gewohnt überwiegend solide - trotz eines unglücklichen Gegentreffers im DFB-Pokal gegen den SC Paderborn. Laut "Bild" kann der 33-Jährige nun sogar auf eine dauerhafte Beförderung zum Stammtorwart hoffen - zumindest bis Saisonende.

Bleibt Hitz in den kommenden Partien in Freiburg und gegen Hoffenheim fehlerfrei, sei eine Rückkehr von Bürki ins Tor der Schwarz-Gelben "kaum vorstellbar", schreibt das Blatt. Dem BVB drohe vor diesem Hintergrund "eine riesige Torwart-Diskussion", heißt es weiter.

BVB: Roman Bürki vor dem Abgang?

Bitter für Bürki: Vereinsintern wuchsen dem Vernehmen nach vor seiner Verletzung die Zweifel am 30 Jahre alten Keeper. Zu wackelig präsentierte er sich in den zahlreichen schwachen Dortmunder Spielen der letzten Wochen und Monate.

"Marwin hat gespielt, weil er gut ist und es sich verdient hatte. Wir waren mit seinen Leistungen sehr einverstanden", lobte Trainer Edin Terzic Hitz auf der Pressekonferenz vor dem Freiburg-Spiel schon einmal vorsorglich.

Sollte Bürki bis zum Saisonende tatsächlich ins zweite Glied rücken, ist es angeblich fraglich, ob er überhaupt noch einmal im BVB-Trikot spielt. "Bild" zufolge sucht die Borussia bereits eine neue Nummer eins, Bürki könnte den Verein im Zuge dessen verlassen. Gehandelt wird unter anderem Péter Gulácsi von Ligakonkurrent RB Leipzig.