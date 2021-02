Juventus-Reservist beim FC Bayern gehandelt

HOCH ZWEI / Italy Photo Press via www.imago-images

Unlängst bei BVB und FC Schalke 04 gehandelt, jetzt im Visier des FC Bayern: Merih Demiral

Dem FC Bayern steht im Sommer ein Umbruch in der Abwehrzentrale bevor. Als Neuzugang gehandelt wird neuerdings ein Spieler von Juventus Turin, der auch schon mit dem BVB und dem FC Schalke 04 in Verbindung gebracht wurde.

David Alaba wird seinen Vertrag nicht verlängern, die Zukunft von Jérôme Boateng ist noch nicht entschieden und Niklas Süle wird längst als möglicher Wechsel-Kandidat gehandelt: Der FC Bayern steht in den nächsten Monaten vor einem Abwehr-Puzzle.

Bestätigt ist bislang von Münchner Seite das Interesse an Dayot Upamecano von RB Leipzig, der dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 42,5 Millionen Euro wechseln kann.

Laut Informationen des italienischen Transfer-Experten Fabrizio Romano zeigt der FC Bayern aber auch Interesse an Merih Demiral vom italienischen Rekordmeister Juventus. Das offenbarte der Journalist in einem Live-Beitrag auf dem Instagram-Kanal von "433".

Die Münchner seien jedoch nur einer von vielen Klubs in Europa, die die Entwicklung Demirals zurzeit verfolgen, so Romano.

Auch BVB und FC Schalke 04 interessiert?

Der 22-Jährige wird nicht zum ersten Mal mit einem Bundesligisten in Verbindung gebracht. Im vergangenen Jahr sollen laut "Sky Italia" bereits Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Schalke 04 sowie eine Reihe englischer Klubs mit einer Verpflichtung geliebäugelt haben.

Wie "Tuttosport" damals berichtete, lehnte Juventus jedoch die Offerten, die zwischen 35 und 40 Millionen Euro gelegen haben sollen, allesamt ab. Zumindest für die abstiegsbedrohten Schalker wäre ein solcher Betrag auch ohnein völlig utopisch.

Ausgezahlt hat sich der Verbleib in Turin für den 19-fachen türkischen Nationalspieler nicht. Bei der Alten Dame sitzt Demiral eher auf der Bank, als dass er auf dem Feld steht. In der laufenden Spielzeit absolvierte er neun Spiele in der Serie A und je drei in der Champions League und im italienischen Pokal. Sein Vertrag in Turin läuft noch bis 2024.

Dass der FC Bayern im Sommer bei Demiral ernst macht, dürfte vorerst sehr unwahrscheinlich sein. Wenngleich der "kicker" zuletzt berichtete, die Münchner könnten zur neuen Spielzeit gleich zwei neue Innenverteidiger unter Vertrag nehmen, dürfte der Fokus zunächst einmal auf Upamecano liegen.