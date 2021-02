Rummenigge attackiert Bierhoff scharf: "Illoyal"

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Vorstandsboss beim FC Bayern: Karl-Heinz Rummenigge

Seit Hansi Flick beim FC Bayern das Sagen hat, ist der Rekordmeister erfolgreich wie nie. Auch aktuell grüßt das Münchner Starensemble in der Bundesliga wieder vom Platz an der Sonne. Klar, dass die Arbeit des 55-Jährigen Begehrlichkeiten weckt - Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge will von etwaigen Abwerbungsversuchen allerdings nichts wissen und geht selbst in die Offensive.

Im "Sport1"-Interview ließ der mächtige Funktionär keinen Zweifel daran aufkommen, dass Flick beim FC Bayern eine Ära prägen wird. Sein Verbleib über den Sommer hinaus sei "hundertprozentig" sicher.

Rummenigge weiter: "Er hatte als Spieler seine schönste und erfolgreichste Zeit beim FC Bayern. Das wird auch für seine Zeit als Trainer gelten."

Mögliche Interessenten können sich den Anruf an der Säbener Straße folglich sparen. Das gilt auch für den Deutschen Fußball-Bund um Nationalmannschaftsmanager Oliver Bierhoff. Letzterer hatte im Gespräch mit der "Sport Bild" unlängst erklärt, dass es "verrückt wäre", ein Engagement von Flick beim Verband auszuschließen.

FC Bayern: Rummenigge kritisiert Bierhoff scharf

Bei Rummenigge kamen die Kommentare gar nicht gut an. "Ich muss offen und ehrlich sagen: Oliver Bierhoff tut im Moment immer so, als wäre er der große Aufräumer und Modernisierer beim DFB. Aber alles, was er in den letzten Tagen in seinen diversen Interviews kritisiert hat, trägt den Namen Oliver Bierhoff", giftete der 65-Jährige.

Doch damit nicht genug: "Egal ob es zum Beispiel seine Kritik am deutschen Nachwuchs oder der Trainerausbildung war. Bei allem war der Sportdirektor Oliver Bierhoff federführend seit 15 Jahren verantwortlich und mit im Boot. Darüber würde ich mir Gedanken machen und über nichts anderes", legte Rummenigge nach.

Darüber hinaus sei es "Löw gegenüber illoyal, auf dem Trainerposten Planungsspiele öffentlich für die Zukunft aufzustellen", stellte der Bayern-Boss klar.

Rummenigges vernichtendes Fazit: "Wir werden nicht die Probleme des DFB lösen. Und wenn ich ehrlich bin: Wäre ich Trainer und sollte vom Arbeitgeber FC Bayern zum Arbeitgeber DFB wechseln, würde mir das lediglich ein Schmunzeln entlocken."