Guerreiro spricht über Zukunft beim BVB

David Inderlied/Kirchner-Media

Raphael Guerreiro steht seit 2016 beim BVB unter Vertrag

Raphael Guerreiro spielt ebenso wie die gesamte Mannschaft eine Saison mit Aufs und Abs beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund. Seine großen Glanzmomente hat der Linksverteidiger des BVB auch in dieser Saison meistens im Spiel nach vorne. Dort besticht der Portugiese häufig als Vorbereiter.

Der Europameister von 2016 weiß das und will in den kommenden Wochen weiter an seinem Wert für die Schwarz-Gelben arbeiten und noch wichtiger werden: "Ich kann entscheidend Einfluss auf das Spiel nehmen, was eher ungewöhnlich für einen Linksverteidiger ist. Meine Statistiken hier stimmen mich positiv, aber das ist nicht das Wichtigste, sondern es auf dem Platz zu genießen, dem Team zu helfen und mich nützlich zu machen", so der 27-Jährige im BVB-"Feiertagsmagazin".

In der laufenden Spielzeit bringt es Guerreiro auf sieben direkte Torvorlagen für seine Mannschaftskollegen. Zweimal hat er außerdem selbst getroffen und ist somit hinter Erling Haaland und Jadon Sancho der beste Scorer im Trikot des BVB.

In der Rolle als Vorbereiter fühlt sich der Linksfuß ohnehin wohler, wie er offen zugab: "Ich bin glücklicher damit, Vorlagen zu geben als selbst zu treffen. Diese Saison läuft gut für mich und ich hoffe, es bleibt so. Ich möchte dem Team weiterhelfen und entscheidend Einfluss nehmen."

Guerreiro steht gerne in der zweiten Reihe

Sich selbst nicht zu sehr zu präsentieren und ins Rampenlicht zu stellen, liegt Guerreiro auch abseits des Fußballplatzes. Er sei glücklich mit seinem Standing beim BVB und in dessen Umfeld, genieße es, eher in der zweiten Reihe hinter den Topstars im Team um Haaland, Hummels oder Sancho zu stehen.

"Ich bin gerne eher zurückhaltend und wenn keiner über mich spricht, ist das ok. Ich bin in den sozialen Netzwerken nicht sehr aktiv und nicht in Filmen zu sehen, daher sprechen die Leute auch nicht so viel über mich", erklärte der 45-malige Nationalspieler.

Seit 2016 spielt Guerreiro nun schon im BVB-Trikot. Trotz der wechselhaften Spielzeit kann er sich nach eigener Aussage gut vorstellen, seinen 2023 auslaufenden Vertrag bei den Westfalen noch einmal zu verlängern: "Ich genieße die Bundesliga und möchte deshalb auch nicht weg gerade. Ich bin glücklich mit meiner Zeit hier in Dortmund und hoffe, viele weitere Jahre zu bleiben."

Im deutschen Fußball-Oberhaus bestritt er bisher 101 Spiele, in denen er 19 Tore für die Dortmunder Borussia erzielte.