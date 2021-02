Mislintat über VfB-Rakete Silas und BVB-Youngster Moukoko

Pressefoto Rudel/Robin Rudel via www.imago-images.

Sven Mislintat (r.) ist der Entdecker von Silas Wamangituka

Schon während seiner vielen Jahre als Chefscout bei Borussia Dortmund hatte sich Sven Mislintat einen hervorragenden Ruf als Talentespäher erarbeitet. So gingen unter anderem die Verpflichtungen von Robert Lewandowski, Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembélé und Shinji Kagawa auf das "Diamantenauge" zurück, wie er schon seit längerer Zeit genannt wird.

Die prominenteste Entdeckung Mislintats in der letzten Zeit ist ohne Frage Silas Wamangituka, den er in seiner Funktion als Sportdirektor des VfB Stuttgart in der zweiten französischen Liga ausfindig machte und im Sommer 2019 nach Deutschland transferierte.

Wamangituka, der im Ländle meist nur Silas genannt wird, überzeugte in seinem ersten Jahr beim VfB auf Anhieb und hatte großen Anteil am Wiederaufstieg der Schwaben. In der laufenden Saison startet der Kongolese auch im Fußball-Oberhaus so richtig durch und ragt beim VfB bisher mit elf Toren in 18 Spielen heraus.

"Vor allem seine Mentalität und Einstellung, jeden Tag dazuzulernen, sind top", lobte ihn sein Entdecker Mislintat im Gespräch mit "bundesliga.com". Der Sportdirektor des VfB freut sich über die enorme sportliche Entwicklung des Offensivspielers in den letzten Monaten, in denen er sich bei den Stuttgartern unentbehrlich gemacht hat. "Er will sich ständig verbessern und überträgt diese Energie auch auf die ganze Mannschaft."

Neben Wamangituka hätten sich nach Mislintats Aussage aber noch viele weitere Stuttgarter Youngsters in der laufenden Saison in den Fokus gespielt. "Ich muss da eigentlich die ganze Mannschaft aufzählen, weitere junge Burschen wie Tanguy Coulibaly, Mateo Klimowicz, Darko Churlinov oder Roberto Massimo. Sie hören haben großen Ehrgeiz, sind bescheiden und hungrig. Es macht großen Spaß, die jeden Tag zu sehen."

Der VfB Stuttgart rangiert nach 19 Spieltag im gesicherten Tabellenmittelfeld auf Platz 10 der Tabelle und hat sich im ersten Jahr nach dem Aufstieg erfolgreich wieder zurückgemeldet in der Bundesliga.

Mislintat über Moukoko: "Sein Weg ist klar"

Eine weitere Entdeckung Mislintats in den letzten Jahren war auch BVB-Wunderstürmer Youssoufa Moukoko, der bereits kurz nach seinem 16. Geburtstag für Borussia Dortmund in der Bundesliga debütierte.

Mislintat wurde von seinem damaligen Kollegen Edwin Boekamp, der bei den Schwarz-Gelben in der Jugend-Scouting-Abteilung arbeitete, auf den zwölfjährigen Moukoko aufmerksam gemacht. Letztlich gelang es den BVB-Verantwortlichen, den hochtalentierten C-Jugend-Spieler nach Dortmund zu locken, für die er nur vier Jahre später bereits in der Bundesliga spielt.

"Sein Weg ist klar, er ist schon jetzt in der Profi-Mannschaft gelandet und wird mit Sicherheit noch sehr viele Spiele für Borussia Dortmund absolvieren", sagte Mislintat über den Youngster der Schwarz-Gelben.