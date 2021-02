Rückkehrer Jovic stellt klar: "Fühle mich nicht als Star"

Jan Huebner via www.imago-images.de

Luka Jovic geht wieder für die Eintracht auf Torejagd

Am Samstagnachmittag will Eintracht Frankfurt mit einem Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim (ab 15:30 Uhr) zurück auf einen Champions-League-Platz springen. Dabei mithelfen soll auch Winter-Rückkehrer Luka Jovic, der bisher mit drei Toren in vier Partien für die Eintracht glänzte.

Für die kommenden Wochen hat sich der Leihspieler von Real Madrid weiter viel vorgenommen im SGE-Trikot: "Zu sagen, dass die Champions League realistisch ist, wäre vielleicht übertrieben, denn es gibt Mannschaften, die eine hohe Qualität haben. Aber wir können trotzdem dieses Ziel erreichen, wenn wir genauso weiter machen wie bisher", meinte er im Gespräch mit "bundesliga.com".

Seitdem der 23-Jährige wieder für die Eintracht aufläuft, hat die Mannschaft von Cheftrainer Adi Hütter drei Siege und ein Unentschieden eingefahren.

Bisher kam Jovic jeweils als Joker von der Bank. Der Serbe will nun möglichst schnell an seine körperliche Topform kommen, um ein Kandidat für die Startelf zu werden.

"Ich habe bisher ein bisschen mehr als 100 Minuten gespielt und ich arbeite daran, fitter zu werden. Aber ich bin bereit für die Herausforderungen, die vor mir liegen. Ich habe die Bundesliga wirklich vermisst und bin glücklich, wieder das Eintracht-Trikot tragen zu dürfen", so Jovic, der bereits zwischen 2017 und 2019 bei den Hessen unter Vertrag stand und damals als Youngster mit 25 Toren in 54 Bundesliga-Spielen total überzeugte.

Die Rückholaktion des abschlussstarken Stürmers wurde in den letzten Wochen mit großer Aufmerksamkeit und Begeisterung der Eintracht-Anhänger begleitet. Von zu viel Trubel um seine Person will Jovic, der bei den Königlichen in Madrid noch einen Vertrag bis 2015 besitzt, aber nichts wissen.

"Ich fühle mich nicht als Star in der Bundesliga. Ich bin hierher zurück gekommen, um Selbstvertrauen zurückzugewinnen und um mein altes Level zu erreichen."

In der spanischen LaLiga konnte der elfmalige serbische Nationalspieler bisher nicht überzeugen. In 21 Einsätzen für Real in der Meisterschaft, zumeist nur als Einwechselspieler, gelangen ihm gerade einmal zwei Tore.