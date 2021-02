Medien: Real-Boss will Hazard beim FC Bayern parken

Inigo Larreina via www.imago-images.de

Eden Hazard wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Im Sommer 2019 überwies Real Madrid 115 Millionen Euro an den FC Chelsea, sicherte sich damit die Dienste von Eden Hazard und zahlte eine der höchsten Ablösesummen der Fußball-Geschichte. Geld, das man im Nachhinein sicher anders investieren würde.

Von vielen Verletzungen geplagt, konnte der belgische Offensivspieler in Madrid nie die Erwartungen erfüllen, die sein millionenschwerer Transfer bei den Fans und Verantwortlichen der Königlichen geschürt hatte. Bislang kam Hazard lediglich 35 Mal für Real zum Einsatz. Dabei erzielte er vier Tore und legte sieben weitere Treffer auf.

Dass sich die Ausbeute des 30-Jährigen noch einmal bessert und er den erhofften Einfluss auf das Spiel der Madrilenen nehmen wird, soll rund um das Estadio Santiago Bernabéu inzwischen bezweifelt werden.

Das Vertrauen sei "komplett verloren", Coach Zinédine Zidane könne nicht mehr viel Positives über seinen Schützling berichten, so "Don Balon". Das Portal hat auch schon ein Szenario im Köcher, das Abhilfe verschaffen soll.

James-Leihe zum FC Bayern soll als Vorbild dienen

Demnach zieht Real-Boss Florentino Pérez in Betracht, Hazard beim deutschen Rekordmeister FC Bayern anzubieten. Konkret soll ein ehemaliger Deal als Vorbild dienen: Die Leihe von James Rodríguez nach München. Der Kolumbianer wechselte im Sommer 2017 für zwei Jahre auf Leihbasis in die bayerische Landeshauptstadt, die vereinbarte Kaufoption in Höhe von 42 Millionen Euro zog der FC Bayern aber letztlich nicht.

Dennoch strebt Pérez dem Bericht zufolge exakt dieses Modell auch mit Hazard an. Der Gedanke hinter dem Geschäft: Real würde Hazard für zwei Jahre von der Gehaltsliste bekommen und letztlich darauf hoffen, dass Bayern sogar noch eine Ablöse zahlt. Im besten Fall findet Hazard sogar zurück zur fußballerischen Weltklasse und weckt das Interesse anderer Klubs.

Hazard steht bei Real noch bis Ende Juni 2024 unter Vertrag.