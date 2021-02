Coman zog Abschied vom FC Bayern in Betracht

Tim Rehbein/RHR-FOTO/Pool

Kingsley Coman war sich nicht immer sicher, ob er beim FC Bayern bleiben möchte

21 Pflichtspiele, sechs Tore und satte elf Vorlagen: Die Ausbeute, die Kingsley Coman beim FC Bayern München in der Spielzeit 2020/21 bislang auf den Rasen zauberte, kann sich sehen lassen. Kein Wunder, dass der Flügelflitzer meist gesetzt ist. Das war nicht immer so und hat den 24-Jährigen zu Gedankenspielen bewegt.

Vom französischen TV-Sender "Téléfoot" damit konfrontiert, ob ein Abschied vom FC Bayern in seinen Überlegungen eine Rolle gespielt habe, gestand Coman: "Im vergangenen Sommer habe ich mir schon solche Fragen gestellt."

Umso besser aus Bayern-Sicht, dass sich der Außenstürmer noch bei den Münchnern durchgesetzt hat. Spätestens seit seinem Finaltor Ende August im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain genießt Coman nun ohnehin ein ganz anderes Standing im Klub und im Umfeld.

Zuvor sah die Bayern-Welt noch ganz anders aus für den Franzosen: 2019/20 bestritt der Nationalspieler zwar immerhin 24 Ligaspiele, stand aber nur 17 Mal in der Startformation und wirkte eher selten über 90 Minuten mit.

Inzwischen treiben den Offensivspieler allerdings keine Wechselgedanken mehr umher. "Die aktuelle Situation aber ist eine ganz andere. Ich fühle mich sehr gut, ich spiele viel und ich verstehe mich gut mit dem Trainer." Ausschließen, dass er eines Tages allerdings die Lust verspüren werde, noch einmal etwas anderes zu sehen, könne er aber natürlich nicht, so Coman.

Priorität hat allerdings eindeutig die Erfüllung seines Vertrages in München. Dieser läuft erst im Sommer 2023 aus. "Ich habe hier noch zwei Jahre Vertrag und ich denke, dass es im Moment keine bessere Mannschaft in Europa gibt, also spricht alles dafür, dass ich bleibe."

In der Vergangenheit wurde vor allem den beiden Manchester-Klubs City und United immer mal wieder Interesse an einer Verpflichtung Comans nachgesagt.

Vor allem ein Engagement bei ManCity könnte Coman wohl locken. Mit Teammanager Pep Guardiola haben die Engländer ein Ass im Ärmel. "Der Trainer, der mich am meisten beeinflusst hat, war Pep Guardiola", sagte Coman Ende Januar in einem Interview auf der Instagram-Seite "433": "Für mich als Flügelspieler war er der beste Coach." Guardiola hatte Coman einst beim FC Bayern.