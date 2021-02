Borussen-Duell im Viertelfinale, Top-Spiel in Leipzig

Neundorf/Kirchner via www.imago-images.de

Gladbach empfängt den BVB im Viertelfinale des DFB-Pokals

Der kriselnde Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund reist für das Viertelfinale des DFB-Pokals zu Borussia Mönchengladbach. Das ergab die Auslosung am Sonntagabend in der "ARD"-Sportschau.

Der einzig verbliebene Viertligist Rot-Weiss Essen begrüßt derweil den Zweitligisten Holstein Kiel. Die Essener hatten überraschend den Bundesligisten Bayer Leverkusen mit 2:1 nach Verlängerung aus dem Wettbewerb geworfen.

Zweitligist SSV Jahn Regensburg trifft in der Runde der letzten Acht auf Werder Bremen, RB Leipzig empfängt den VfL Wolfsburg.

Die Spiele finden am 2. und 3. März statt. Die Halbfinal-Partien sind für den 1. und 2. Mai vorgesehen, das Endspiel steht am 13. Mai in Berlin an.