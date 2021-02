PSG bleibt Spitzenduo auf den Fersen

Philippe LECOEUR via www.imago-images.de

Kylian Mbappé brachte PSG in Führung

Der französische Fußball-Meister Paris St. Germain hält durch einen Prestigeerfolg im "Classique" Anschluss im Titelrennen der Ligue 1.

Beim Erzrivalen Olympique Marseille gewann der Champions-League-Finalist am Sonntagabend 2:0 (2:0) und ist mit 51 Punkten Tabellendritter hinter OSC Lille (54) und Olympique Lyon (52). Das Spitzenduo hatte am 24. Spieltag Siege vorgelegt.

Im 100. Duell brachte Weltmeister Kylian Mbappé (9.) die Gäste nach einem Konter früh in Führung. Mauro Icardi (24.) legte mit einem kuriosen Rücken-Treffer nach. Der angeschlagene Neymar kam ab der 65. Minute zum Einsatz. Thilo Kehrer wurde erst kurz vor Schluss eingewechselt, Julian Draxler saß auf der Bank.

In der Nachspielzeit sah Marseilles Dimitri Payet nach einem Foul an Marco Verratti die Rote Karte.

Volland trifft, Golovin überragt: Monaco siegt weiter

Den siebten Sieg in Folge verbuchte am Sonntag Trainer Niko Kovac mit der lauernden AS Monaco. Beim 4:3 (2:2) bei Abstiegskandidat Olympique Nimes traf auch der frühere Bundesliga-Profi Kevin Volland (77.), Matchwinner beim Tabellenvierten war der Russe Alexander Golovin mit seinen Dreierpack (3./12./62.).

"Wenn man Champion werden will, oder wenn man um den Titel kämpfen will, braucht man eine bessere Balance und wir müssen auf jeden Fall an unseren defensiven Fähigkeiten arbeiten", sagte Kovac mit Blick auf die bereits kassierten 35 Saison-Gegentore.