Marco Grüll bleibt trotz Rapid-Avancen in Ried

Das Werben um Marco Grüll geht weiter

Nachdem sich Rapid und die SV Ried nicht über die Ablösesumme für Stürmer Marco Grüll einigen konnten, bleibt der 22-Jährige bis Sommer bei den Innviertlern.

Stürmer Marco Grüll wird vorerst kein Rapidler. Der 22-Jährige wird auch noch im Frühjahr für den Bundesligisten SV Ried auflaufen, nachdem sich beide Klubs über die Ablöse nicht einig geworden sind. "Er bleibt bis Sommer bei uns", bestätigte Ried-Coach Miron Muslic gegenüber der APA. Der fünffache Saisontorschütze absolvierte am Montag mit den "Wikingern" das Abschlusstraining für die Bundesligapartie am Dienstag bei Sturm Graz.

Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer hatte bereits bei einem Medientermin Montagmittag über seinen Wunschspieler gesagt: "Es würde mir gefallen, wenn er kommen würde. Aber das Angebot ist noch zu hoch bzw. das gesamte Package nicht so, wie es für einen Spieler, der in drei Monaten frei ist, sein müsste." Die medial kolportierte Ablösesumme von rund 350.000 Euro soll den Wienern angesichts der kurzen Restlaufzeit von Grülls Vertrag in Ried zu hoch gewesen sein.

Allerdings scheint Rapid noch immer die besten Karten in Händen zu halten. Grüll selbst soll sich mit den Hütteldorfern einig sein und könnte demnach mit einigen Monaten Verzögerung im Sommer ablösefrei nach Hütteldorf wechseln. Der Salzburger schoss Ried in der Vorsaison mit 13 Toren und 14 Vorlagen zurück ins Oberhaus.

