Köln, HSV und Werder eröffnen Jagd auf Hübers

nordphoto / Paetzel via www.imago-images.de

Timo Hübers soll das Interesse des HSV, 1. FC Köln und von Werder Bremeng geweckt haben

Der Vertrag von Timo Hübers bei Hannover 96 läuft am Ende der Saison aus. Kein Wunder, dass einige Erstligisten die Fühler nach dem Innenverteidiger ausgestreckt haben sollen.

Laut "Bild" buhlen der 1. FC Köln und Werder Bremen um die Dienste des 24-Jährigen. Auch 96-Konkurrenz Hamburger SV wie PSV Eindhoven aus der niederländischen Eredivisie sollen Interesse haben.

Ein konkretes Angebot zur Verlängerung liegt Hübers dem Bericht zufolge noch nicht vor. Zwei Vorgespräche soll es aber bereits gegeben haben.

Entscheidend für die Zukunft von Hübers wird wohl sein, ob Hannover den Aufstieg in die Bundesliga schafft. Der Klub aus der niedersächsischen Landeshauptstadt liegt aktuell mit 32 Punkten auf dem 6. Tabellenplatz. Der Rückstand zum Relegationsplatz beträgt sieben Punkte.

Sollte Hannover ein weiteres Jahr im deutschen Unterhaus spielen müssen, müssen die Verantwortlichen wohl den Gehalts-Etat dämpfen. Dann würde es schwer werden, Hübers mit einem lukrativen Salär zu ködern.

Der Abwehrspieler kann sich einen Verbleib in Hannover jedenfalls gut vorstellen - sofern die Roten aufsteigen. "Dann gibt es nicht so viele Gründe, wegzugehen", sagte er zuletzt.

Hübers spielte bereits für den 1. FC Köln

Ein Wechsel zum 1. FC Köln wäre eine Rückkehr für Hübers. Der 24-Jährige spielte bereits in der Saison 2015/2016 für die Reservemannschaft der Domstädter. Bei Werder Bremen könnte Hübers derweil in die Fußstapfen von Abwehrchef Niklas Moisander treten, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft. In Eindhoven würde er nicht nur auf einen deutschen Trainer (Roger Schmidt) sondern auch auf sechs deutsche Spieler treffen (u.a. Mario Götze oder Philipp Max).

Hübers läuft seit Sommer 2016 für Hannover 96 auf. Seitdem bestritt der gebürtige Hildesheimer 34 Pflichtspiele für die Profis, in denen er vier Tore erzielte und drei Assists lieferte.