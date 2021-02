Moukokos Bruder: Talent schon "immer unübersehbar"

David Inderlied/Kirchner-Media

Youssoufa Moukoko steht beim BVB unter Vertrag

Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund ist seit dem 18. Dezember 2020 der jüngste Torschütze der Bundesligageschichte. Sein älterer Bruder Borel sprach nun über die Anfänge der Karriere des BVB-Juwels und den ständigen Hype um den Stürmer.

"Er hat sich diesen Rekord einfach total verdient, weil er immer hart an sich gearbeitet hat", stellte Borel Moukoko in einem Interview mit "Spox" und "Goal" klar.

Auf seinen kleinen Bruder ist der 20-Jährige sehr stolz, "denn er ist in all der Zeit immer auf dem Boden geblieben, war konzentriert und diszipliniert und hat sich gut und höflich verhalten", so der aktuell vereinslose Spieler.

Youssoufas Talent war laut Borel schon "immer unübersehbar. Er war selbst als kleiner Knirps vielen überlegen und hat schon damals nur ans Toreschießen gedacht. Sobald er den Ball bekam, gab es für ihn nur eine Richtung - nach vorne zum Tor", erinnerte sich Moukoko zurück.

Der Hype, der Youssoufa seit seinem 13. Lebensjahr begleitet, sei für den Youngster nie ein Problem gewesen. "Man kann es ja leider nicht beeinflussen, was in den Medien steht. Zumal Youssoufas Geschichte schlicht außergewöhnlich war und ist. Die Medien müssen sie ja quasi aufschreiben und darüber berichten", erklärte Borel: "Was soll er dagegen machen? Weniger Tore schießen?"

Die Familie habe den BVB-Stürmer immer unterstützt, "aber auch motiviert, weiter hungrig zu bleiben und sich nicht auf den frühen Erfolgen auszuruhen", betonte Moukoko, der zuletzt bei Schwarz-Weiß Essen in der Oberliga Niederrhein spielte.

"Der Hype hat Moukoko nicht wesentlich interessiert"

"Der Hype um ihn oder damals die Diskussion um sein Alter hat ihn nicht wesentlich interessiert. All das hat ihn vor allem nicht von seinem Weg abgebracht - und das ist das Wichtigste", hob der 20-Jährige hervor.

Auch der ältere Moukoko-Bruder strebt eine Karriere als Profi an. "Der Fußball war schon immer meine große Leidenschaft", sagte der Mittelfeldspieler. Aktuell steht er allerdings ohne Verein da.