Barišić bestätigt: "Grüll ab 1. Juni ein Rapidler"

Klare Aussagen von Rapid-Sportchef Zoran Barišić

Nach der Schließung des Wintertransferfensters stehen bei Rapid wichtige Personalentscheidungen für die Zukunft auf dem Programm. Sportdirektor Zoran Barišić bestätigt in einem Medienbericht die Sommer-Verpflichtung von Ried-Stürmer Marco Grüll und die anstehende Vertragsverlängerung mit Trainer Dietmar Kühbauer.

Ein halbes Jahr müssen sich die Rapid-Fans noch gedulden, ehe sie Marco Grüll im Trikot ihres Lieblingsvereins stürmen sehen werden. Ungewöhnlich klar äußerte sich Sportdirektor Zoran Barišić gegenüber der "Krone": "Marco Grüll ist ab 1. Juni ein Rapidler", bestätigte der 50-Jährige dem Blatt den ablösefreien Transfer des Noch-Rieders im Sommer.

Auf einen Wechsel im Winter hatte sich Rapid mit der SV Ried am Ende nicht einigen können. Dass die abstiegsbedrohten Innviertler bei der geforderten Ablösesumme nicht nachgeben wollten, kann Barišić nachvollziehen: "Es ist ok, ich habe auch Verständnis für Ried."

Auch bei der zweiten wichtigen Personalentscheidung in Grün-Weiß stellt der Sportchef nun eine Einigung in Aussicht. Der Vertrag von Trainer Dietmar Kühbauer läuft bekanntlich im Sommer aus. "Er weiß, dass wir verlängern wollen. Wir werden uns in den nächsten Wochen zusammensetzen", verriet Barišić.

