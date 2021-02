Friedl zu Bayern? Kohfeldt reagiert

Joachim Sielski via www.imago-images.de

Ein Kandidat für den FC Bayern? Marco Friedl

Beim deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern laufen im Hintergrund längst die Vorbereitungen auf die neue Saison. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat offenbar zwei Linksverteidiger ins Visier genommen, die er dem Aufsichtsrat der Münchner vorschlagen will.

Wie "Sport Bild" berichtet, stehen Borna Sosa vom VfB Stuttgart und Marco Friedl von Werder Bremen auf der sogenannten "Schattenliste" des FC Bayern.

Der Bundesliga-Tabellenführer muss zur Saison 2021/22 seine Abwehr umbauen. Da David Alaba die Münchner verlässt, wird Lucas Hernández dessen Platz als linker Part der Innenverteidigung in der Viererkette künftig wohl dauerhaft übernehmen. Das würde jedoch bedeuten, dass für die linke Außenbahn nur noch Alphonso Davies zur Verfügung stünde, falls der Transfer von Omar Richards doch nicht zustande kommt.

Sosa und Friedl werden dem Bericht zufolge - neben Richards - als geeignete Backups für den jungen Kanadier Davies bewertet. Der 23 Jahre alte Sosa hatte erst unlängst in Stuttgart seinen Vertrag bis 2025 verlängert, der VfB soll erst ab einer Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro bereit sein, in die Verhandlungen einzusteigen. Laut "Bild" haben die Münchner noch keine Anfrage beim VfB Stuttgart eingereicht.

Bremens Friedl wurde einst beim FC Bayern ausgebildet und wechselte nach einer Leihe zu Werder im Sommer 2019 fest an die Wester. Laut "Sport Bild" besitzen die Münchner jedoch eine vertraglich vereinbarte Rückkaufklausel in Höhe von zehn Millionen Euro. Friedls Vertrag in Bremen läuft noch bis 2022.

An der Weser ist man ob der Gerüchte allerdings nicht wirklich besorgt. "Ich habe deswegen keine schlaflosen Nächte", erklärte Werders Sportchef Frank Baumann zuletzt gegenüber "deichstube.de". Die kolportierten Vertragsinhalte wollte Baumann derweil nicht kommentieren.

Auch Werder-Coach Florian Kohfeldt reagierte verhalten: "Ich bin nicht mal Frank Baumann, das ist nicht meine Baustelle. Solange Marco hier ist, freue ich mich sehr. Es gibt keine Anzeichen, dass irgendwas passiert in naher Zukunft", sagte er am Samstag nach dem 0:0 gegen den SC Freiburg gegenüber "Sky".

FC Bayern: Auch Mittelfeld-Duo im Blick

Sportvorstand Hasan Salihamidzic soll die Namen den Mitgliedern des Aufsichtsrates des FC Bayern auf der nächsten vierteljährig stattfindenden Sitzung Anfang März präsentieren.

Neben dem Umbau in der Verteidigung sucht Salihamidzic mit seinem Team offenbar auch nach Verstärkung für das zentrale Mittelfeld. Immer wieder gehandelt wird der Name Eduardo Camavinga von Stade Rennes.

Der 18-Jährige gilt als Wechsel-Kandidat im Sommer, da sein Vertrag nur noch bis 2022 läuft und zahlreiche Top-Klubs aus Europa Schlange stehen sollen.

Camavinga ist "Sport Bild" zufolge der derzeitige Wunschkandidat der Bayern und soll es in der internen Rangliste im "Schattenkader" vor Lucien Agoumé geschafft haben. Dieser ist noch bis zum Sommer von Inter Mailand an Spezia Calcio ausgeliehen.