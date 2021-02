Berater erklärt Rijkhoff-Wechsel zum BVB

unknown

Spielte bis 2007 für Hertha BSC: Rijkhoff-Berater Dick van Burik (l.)

Borussia Dortmund hat sich mit Julian Rijkhoff das nächste Offensivtalent gesichert. Sein Berater hat nun verraten, warum sich der junge Niederländer für den BVB entschieden hat.

"Wir waren in den Gesprächen mit Dortmunds Verantwortlichen sehr beeindruckt", bekannte der ehemalige Bundesliga-Profi und heutige Spielerberater Dick van Burik gegenüber "Bild". "Sie wussten alles über ihn, ihre Scouting-Abteilung hat einen sehr guten Job gemacht."

Der bislang bei Ajax Amsterdam ausgebildete Rijkhoff feierte erst Ende Januar seinen 16. Januar, anschließend heuerte er bei den Schwarz-Gelben an und zog ins vereinseigene Internat in Dortmund-Brackel. Zunächst soll er für die U17 der Borussia auflaufen.

Van Burik führte aus, was letztlich den Ausschlag für einen Wechsel nach Dortmund und gegen einen Verbleib in Amsterdam gesprochen hat: "Wie gut der BVB ihn schon kannte, wie er ihn weiterentwickeln möchte und wie überzeugt er von ihm ist – all das hat auf Julian und seine Eltern großen Eindruck gemacht." Ajax hatte vergeblich versucht, das Top-Talent langfristig an den Klub zu binden.

Rijkhoff zur neuen Saison schon bei der U19 des BVB?

Für Rijkhoff sei "der Wechsel zum BVB genau der richtige Schritt", so der langjährige Hertha-Profi van Burik weiter. Schließlich habe der Ruhrpottklub "in den vergangenen Jahren gezeigt, was für ein gutes Umfeld er talentierten Spielern für ihre Entwicklung auf höchstem Niveau bietet".

Der Youngster fühlt sich im Angriff am wohlsten, im vergangenen Jahr beeindruckte er unter anderem mit seiner Tor-Ausbeute für die niederländische U15-Nationalmannschaft. In fünf Partien erzielte er sieben Treffer.

Laut "Bild" denkt der BVB darüber nach, Rijkhoff zur neuen Saison schon in der U19 des BVB einzusetzen. Ähnlich ging der Klub etwa bei Youssoufa Moukoko vor, der in dieser Spielzeit im Alter von 15 Jahren schon den Sprung zu den Profis schaffte und mit 16 debütierte.