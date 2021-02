FC Bayern mit Interesse? Hertha kämpft um Top-Talent Netz

Matthias Koch via www.imago-images.de

Luca Netz soll bei Hertha BSC verlängern

Der FC Bayern hat einem Bericht zufolge die Fühler nach Herthas Top-Talent Luca Netz ausgestreckt. Die Berliner haben den Kampf um den 17-Jährigen aber längst nicht aufgegeben.

Die Alte Dame ist laut "Bild" zuversichtlich, den 15-fachen U17-Nationalspier langfristig in der Hauptstadt halten zu können.

Der Plan: Sein derzeit bis 2023 gültiger Fördervertrag soll um zwei Jahre verlängert werden, sobald Netz am 15. März seinen 18. Geburtstag feiert. Damit einhergehen würde eine satte Gehaltserhöhung. Die Verhandlungen sind angeblich schon weit fortgeschritten.

Netz kam unter Ex-Coach Bruno Labbadia Anfang Januar zu seinem Profidebüt. Insgesamt bestritt er seither sechs Spiele in der Bundesliga, zweimal stand er in der Startelf.

Auch Labbadias Nachfolger Pál Dárdai setzt auf den Youngster. "Er ist ein großes Talent, hat vor allem offensiv große Qualität", zitiert "Bild" den neuen Übungsleiter: "Für sein Alter hat er eine unglaubliche Statur."

Luca Netz auf der Schattenliste des FC Bayern

Setzt der Coach den Linksverteidiger auch weiterhin so regelmäßig ein, dürfte die Perspektive in Berlin für einen Verbleib sprechen - obgleich der FC Bayern laut "Sport Bild" Interesse zeigt.

Demnach befindet sich Netz beim deutschen Rekordmeister auf einer "Schattenliste". In München sucht das Planungsteam um Sportvorstand Hasan Salihamidzic zur neuen Saison nach einem Backup für Alphonso Davies. In diesen Überlegungen soll auch Netz eine Rolle spielen, sein Name dürfte auf der kommenden Sitzung Anfang März mit dem Aufsichtsrat besprochen werden.

In der Rangordnung liegen dem Bericht zufolge jedoch drei Spieler derzeit noch vor Netz. So hat es der FC Bayern auch auf Borna Sosa vom VfB Stuttgart, Marco Friedl von Werder Bremen und Omar Richards vom FC Reading abgesehen.