Daran hakt ein Neuhaus-Wechsel zum FC Bayern

Der FC Bayern und der BVB sollen um Florian Neuhaus von Gladbach buhlen

Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach gehört aktuell wohl zu den begehrtesten Akteuren in der Fußball-Bundesliga. Laut übereinstimmenden Medienberichten kann der Nationalspieler Gladbach im Sommer für rund 40 Millionen Euro verlassen. Nicht nur der FC Bayern und Borussia Dortmund haben die Fühler nach dem Mittelfeldmann ausgestreckt.

Davon hängt der Neuhaus-Transfer zum FC Bayern ab

Entscheidung bei Neuhaus gefallen?

BVB steigt in Neuhaus-Poker ein

Ausstiegsklausel bei über 40 Millionen Euro?

Ex-Coach heizt Gerüchte an

Update 11.02.2021, 06:50 Uhr

Der FC Bayern gilt als einer der Favoriten auf die Verpflichtung von Gladbachs Florian Neuhaus. Auch der "kicker" berichtet, dass die Münchner den Nationalspieler für die kommende Saison im Blick haben. Ob der Transfer zustande kommt, ist allerdings noch nicht klar.

Entscheidend bei dem Poker um den Mittelfeldspieler sei der finanzielle Spielraum, den der Rekordmeister mit in den Sommer nimmt, heißt es. Der Transfer von Neuhaus, schreibt der "kicker", hänge daher womöglich auch von einem Kauf von Dayot Upamecano von RB Leipzig ab. Für den Innenverteidiger müsste der FC Bayern knapp über 40 Millionen Euro zahlen. Nur wenn das legendäre Festgeldkonto anschließend noch genug her gibt, werden sich die Münchner wohl bei Max Eberl melden.

Ärgerlich für Hansi Flick und Co.: Durch das frühe Pokal-Aus fehlen Millionen, die eigentlich eingeplant waren. Durch einen Sieg bei der Klub-WM könnte die Bilanz zwar aufpoliert werden, ob dies für einen Transfer von Neuhaus, der ebenfalls 40 Millionen Euro kosten würde, reicht, bleibt abzuwarten.

Update 09.02.2021, 14:01 Uhr

Das Portal "Don Balon" will erfahren haben, dass sich Florian Neuhaus für einen Wechsel zum FC Bayern entschieden hat. Damit würde der Nationalspielern Borussia Dortmund, Real Madrid, Tottenham Hotspur und Manchester City, die ebenfalls als interessiert gelten, eine Absage erteilen.

Dem Bericht zufolge soll Neuhaus Corentin Tolisso beim FC Bayern ersetzen. Der Franzose kann die Münchner wohl im Sommer verlassen.

Update 25.01.2021, 07:35 Uhr

Wie aus einem jüngsten Medienbericht hervorgeht, ist wohl auch Borussia Dortmund an Florian Neuhaus interessiert.

Der langjährige Rivale des FC Bayern hat den 23-Jährigen nicht erst seit der 2:4-Niederlage am zurückliegenden Freitag in Gladbach ins Visier genommen. Laut "Sport1"-Informationen ist der BVB ebenfalls an einer Verpflichtung in diesem Sommer interessiert.

Neuhaus besitzt in Gladbach noch einen langfristigen Vertrag bis 2024 und ist im Team unter Cheftrainer Marco Rose eine absolute Konstante. Seit dem Sommer 2018 hat er über 90 Pflichtspiele für Borussia Mönchengladbach bestritten und stand dabei zum überwiegenden Teil in der Startelf.

Laut den Wunschplanungen der Schwarz-Gelben lotst der Vizemeister in diesem Sommer also gleich zwei entscheidende Protagonisten des direkten Ligakonkurrenten ins östliche Ruhrgebiet. Neben Stammkraft Neuhaus soll auch Coach Marco Rose auf dem Wunschzettel der Dortmunder Borussia stehen.

Rose gilt als Topkandidat auf die Nachfolge von Edin Terzic, der selbst das Zepter erst zum Jahresende 2020 von Lucien Favre übernommen hatte.

Neben den beiden erfolgreichsten deutschen Klubs der letzten Jahre sollen des Weiteren auch die europäischen Schwergewichte Real Madrid und Tottenham Hotspur an Florian Neuhaus interessiert sein.

Update 23.01.2021, 10:42 Uhr

Die Gerüchteküche um einen Abgang von Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach in Richtung FC Bayern München brodelt immer heißer. Angeblich gibt es eine Ausstiegsklausel. Zum Schnäppchen wird der Gladbach-Star deshalb aber noch lange nicht.

"Sky"-Informationen zufolge besitzt der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2024 datierten Arbeitspapier, das ihm momentan rund drei Millionen Euro Jahresgehalt garantieren soll. Wie die "Sport Bild" erfahren haben will, soll diese Option im Bereich von 40 Millionen Euro liegen.

"Sport1" bestätigt die Summe und berichtet zudem, dass die Klausel nur dann zum Tragen kommt, wenn Gladbach gewisse sportliche Ziele verfehlt. Ist die Fohlenelf hingegen erfolgreich, ist Neuhaus' Ablöse frei verhandelbar - und der dreimalige deutsche Nationalspieler noch teurer. Derzeit sei alles offen, die Tendenz gehe jedoch leicht zum Verbleib am Niederrhein.

Update 10.01.2021, 13:46 Uhr

Mit seinen starken Leistungen soll sich Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach in den Fokus des FC Bayern gespielt haben. Sein ehemaliger Trainer Friedhelm Funkel traut dem Nationalspieler den Wechsel zu.

"Ja! Ohne Wenn und Aber", antwortete der 67-Jährige bei "Sky90" auf eine entsprechende Frage und ergänzte: "Er wird für Bayern München ein Spieler werden."

Funkel blickte auf die gemeinsame Zeit mit Neuhaus bei Fortuna Düsseldorf zurück: "Ich habe ein Jahr mit ihm zusammengearbeitet und er hat alle Voraussetzungen zu einem Klassespieler, er ist schon ein Klassespieler. Er wird noch besser werden, da wird die Erfahrung - auch in der Champions League - eine Rolle spielen."

Update 15.12,2020, 09:25 Uhr

Florian Neuhaus von Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat Berichten zufolge seit Längerem das Interesse des FC Bayern auf sich gezogen. Nun soll auch Spaniens Top-Klub Real Madrid die Fühler nach dem 23-Jährigen ausgestreckt haben.

Die Königlichen um Präsident Florentino Pérez haben Florian Neuhaus bereits seit mehreren Wochen fest im Blick, berichtet das spanische Portal "Don Balon". Der Gladbacher überzeugte etwa in der Gruppenphase der Champions League, zweimal trafen die Fohlen dort auf Real Madrid. Letztlich setzten sich beide Klubs in der Gruppe mit Inter Mailand und Schachtar Donezk durch und zogen ins Achtelfinale ein.

Bei Real Madrid soll Neuhaus auf lange Sicht seinen deutschen Nationalmannschaftskollegen Toni Kroos ablösen. Der 30-Jährige selbst habe sich für eine Verpflichtung des Gladbachers ausgesprochen, heißt es in dem Bericht weiter.

Zu haben sei Florian Neuhaus demnach für ungefähr 35 Millionen Euro. In Gladbach hat der Mittelfeldspieler noch einen Vertrag bis Sommer 2024.

Update 02.12.2020, 07:58 Uhr

Beim FC Bayern München werden in Sachen Kaderplanung intern derzeit erste Weichen für die Saison 2021/2022 gestellt. Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat nämlich laut einem Bericht gleich zwei Gladbach-Stars in sein sogenanntes "Schattenteam" aufgenommen.

Nach Informationen von "Sport Bild" haben es Florian Neuhaus und Denis Zakaria ganz oben auf die Liste jener Spieler geschafft, die auf Geheiß von Salihamidzic von den Chefscouts des deutschen Fußball-Serienmeisters intensiv analysiert werden.

Update 28.11.2020, 07:59 Uhr

Die Gerüchte um einen Wechsel von Florian Neuhaus zum FC Bayern reißen nicht ab. Nun bezog der Mittelfeldspieler erneut Stellung. "Ich kann bestätigen, dass mein Papa Bayern-Fan ist. Die Bayern sind aber sonst kein großes Thema bei uns. Ich habe einen Vertrag bei Borussia und will hier erfolgreich sein", sagte Neuhaus der "Rheinischen Post".

Update 13.11.2020, 10:45 Uhr

Florian Neuhaus von Borussia Mönchengladbach hat sich längst in den Fokus anderer Klubs gespielt. Zu einem möglichen Wechsel zum FC Bayern hatte sich der Gladbacher zuletzt selbst schon geäußert, nun legt Fohlen-Manager Max Eberl nach.

"Ich frage mich manchmal: Was wollen wir?", so Eberl im Gespräch mit "Sport1": "Wir alle wünschen uns auf der einen Seite einen Wettbewerb, in dem auch mal andere Vereine Meister werden können. Aber auf der anderen Seite werden diese Spieler dann wieder zu diesem Verein geschrieben."

Dem TV-Sender zufolge steht Florian Neuhaus dennoch beim deutschen Rekordmeister und weiteren europäischen Top-Klubs mittlerweile auf dem Zettel.

Update 11.11.2020, 12:32 Uhr

Trotz seiner Vergangenheit beim TSV 1860 München schließt Nationalspieler Florian Neuhaus einen Wechsel zum FC Bayern München zumindest nicht aus.

"Der FC Bayern ist ein großer Verein", sagte der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach bei "Spox" und betonte: "Ich will mich da nicht festlegen."

"Ich habe bei der Nationalmannschaft ja auch ein paar Jungs von den Bayern kennengelernt, die nur positiv über den Verein sprechen", sagte der 23-Jährige: "Außerdem ist mein Papa ein riesiger Bayern-Fan. Aber ich bin Spieler von Borussia Mönchengladbach und konzentriere mich auf nichts anderes."