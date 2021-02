Sow redet Eintracht Frankfurt klein

unknown

Djibril Sow träumt mit Frankfurt von der Königsklasse

Mittelfeldspieler Djibril Sow vom Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt sieht andere Teams im Rennen um die Champions-League-Plätze vorne.

"Es gibt Mannschaften, die von der Qualität her über uns stehen. Wenn die alle zu 100 Prozent ihre Möglichkeiten ausschöpfen, wird es für uns schwierig", sagte der 24-Jährige: "Doch wenn sie schwächeln, müssen wir da sein."

Derzeit liegen die Hessen auf Platz vier und wären damit in der kommenden Saison in der Königsklasse dabei. "Ich bekomme Hühnerhaut beim Gedanken, was hier in Frankfurt los wäre", sagte der Schweizer über die mögliche Qualifikation. Die Eintracht sei auf "einem sehr guten Weg. Man sieht, dass wir uns weiterentwickelt haben – und dass noch mehr geht."