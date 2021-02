Medien: Bentaleb-Begnadigung in der Kabine umstritten

Elmar Kremser/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Sorgt weiter für Wirbel beim FC Schalke 04: Nabil Bentaleb

Am Dienstag überraschte der FC Schalke 04 mit dem nächsten Paukenschlag: Nabil Bentaleb ist nach seiner Suspendierung Ende November begnadigt und könnte ab sofort wieder zum Einsatz kommen - eine Entscheidung, die offenbar nicht bei allen Teamkollegen großen Anklang findet.

Ein Gespräch mit Christian Gross brachte letztlich die Wende für Nabil Bentaleb auf Schalke. Er habe sich mit dem neuen Cheftrainer "gut verstanden", berichtete die "WAZ" - und einige Mitspieler hätten sich bei den Verantwortlichen für die Begnadigung des 26 Jahre alten Mittelfeldspielers eingesetzt.

Ganz so einhellig wie suggeriert ist die Meinung zur Causa Bentaleb intern aber laut "Sport1"-Informationen nicht. Demnach hätten sich zwar Führungsspieler wie der neue Kapitän Sead Kolasinac, Klaas-Jan Huntelaar und Benjamin Stambouli für eine Rückkehr des fußballerisch zweifellos enorm begabten Profis ausgesprochen.

Es gebe jedoch auch Gegenstimmen, die Bentalebs Comeback kritisch sehen. Umstritten sei seine Eignung als Teamplayer - gerade im Abstiegskampf keine ganz unwichtige Eigenschaft für einen Spieler.

FC Schalke 04: Droht eine Grüppchenbildung im Kader?

Die Sorgen vor möglichen Grüppchenbildungen innerhalb des Kaders seien groß, heißt es - insbesondere, weil neben Stambouli auch andere frankophone Profis wie Hamza Mendyl und Amine Harit zur "Pro-Bentaleb-Fraktion" gehörten.

Fakt ist: Bereits im Auswärtsspiel gegen Union Berlin am Samstag (18:30 Uhr) könnte Bentaleb, der in der Vergangenheit auf Schalke bereits mehrfach wegen disziplinarischer Verfehlungen außen vor war, sein erstes Pflichtspiel seit dem 21. November in Königsblau bestreiten. Er trainiert wieder normal mit der Mannschaft. Auch die vorgeschriebenen Corona-Testungen absolvierte der 36-malige algerische Nationalspieler erfolgreich.

"Wir wissen, was für eine große Qualität Nabil hat, was er uns als Mannschaft geben kann", lobte Kolasinac den "Neuzugang" im "Sky"-Interview.