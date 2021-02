Horror-Zahlen enthüllt: Werder mit Rekord-Minus

Joachim Sielski via www.imago-images.de

Historisch schlechte Bilanz für Werder Bremen

Offiziell hat Werder Bremen den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2019/20 seinen Mitgliedern und der Öffentlichkeit noch nicht mitgeteilt. Die durchgesickerten Zahlen bestätigen jedoch die schlimmsten Befürchtungen.

Seit knapp einem Jahr beschäftigt die Coronavirus-Pandemie nun auch die Fußball-Bundesliga schon. Das fast vollständige Wegbrechen von Zuschauer-Einnahmen aufgrund der Geisterspiele seitdem sowie weitere Corona-bedingte Einbußen treffen alle Klubs extrem hart - auch Werder Bremen, finanziell ohnehin nicht gerade auf Rosen gebettet.

Wie "Bild" enthüllt, verzeichneten die Grün-Weißen im Geschäftsjahr 2019/20 einen Verlust in Höhe von 23,71 Millionen Euro - das schlechteste Wirtschafts-Ergebnis der Klub-Geschichte. Zum Vergleich: Im Vorjahr meldete Werder noch einen Gewinn in Höhe von 3,5 Millionen Euro.

Zu dem Rekord-Minus gesellt sich demnach auch ein dramatischer Umsatzeinbruch von 157,1 auf 116,7 Millionen Euro.

Rücklagen seien zudem nicht mehr existent. Stattdessen werde in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag von 16 Millionen Euro ausgewiesen, heißt es.

Werder Bremen: Klaus Filbry will "Zahlen nicht kommentieren"

"Die Zahlen möchte ich nicht kommentieren. Wir haben ein schwieriges wirtschaftliches Jahr im Geschäftsjahr 2019/20 gehabt. Die Treiber für diese Herausforderungen waren die Pandemie-Situation mit Spielen ohne Zuschauern, wir hatten weniger Sponsoring-Einnahmen, reduzierte TV-Einnahmen und einen Transfermarkt, der komplett eingebrochen ist", sagte Klaus Filbry, Vorsitzender der Werder-Geschäftsführung, dem Boulevard-Blatt.

Werder sei "zu Beginn der Saison ein gewisses Risiko eingegangen, weil wir Transfers getätigt haben und gleichzeitig keinen Transfer auf der Abgabenseite zu verzeichnen hatten", erläuterte Filbry.

Tatsächlich beziffere Werder den durch die Corona-Krise verursachten Verlust lediglich auf elf Millionen Euro, heißt es in dem Bericht. Selbst ohne die natürlich nicht vorhersehbare Pandemie wäre das wirtschaftliche Ergebnis der Bremer also negativ ausgefallen - und zwar, weil der viermalige deutsche Meister in der vergangenen Saison nicht wie geplant um die europäischen Plätze, sondern gegen den Abstieg spielte.