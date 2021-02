Zorc sieht "einige Fragezeichen" beim BVB

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Michael Zorc spricht über die Personalplanungen des BVB

Sportdirektor Michael Zorc sieht wegen der Corona-Krise und der unklaren sportlichen Situation schwierige Personalplanungen auf Borussia Dortmund zukommen.

"Natürlich leiden alle Vereine wirtschaftlich unter der Pandemie. Die Einnahmeausfälle sind relativ einfach nachvollziehbar. Die Planbarkeit ist anders als in den Vorjahren. Und natürlich haben wir wegen der unsicheren Champions-League-Qualifikation einige Fragezeichen", sagte Zorc auf der Pressekonferenz des BVB vor dem Bundesligaspiel gegen 1899 Hoffenheim.

Die Borussia belegt aktuell nur Tabellenplatz sechs. Der Rückstand auf die Königsklasse beträgt bereits vier Zähler. "Wir sind mit der Punkteausbeute in der Bundesliga nicht zufrieden. Wir haben aber weiterhin das Vertrauen in unsere Mannschaft, das Ziel Champions League zu erreichen", sagte Zorc.

Trotz der aktuellen Krise mit nur einem Sieg aus fünf Ligaspielen bleiben die BVB-Verantwortlichen im Hinblick auf Ansprachen an die Mannschaft zurückhaltend, so Zorc. "In erster Linie ist das ein Hoheitsgebiet des Trainers. Aber insbesondere Sebastian Kehl (Leiter der Lizenzspielerabteilung, Anm. d. Red.) ist täglich vor Ort und führt das ein oder andere Einzelgespräch. Das bleibt unser Weg."

BVB: Edin Terzic "hinterfragt" seine Arbeit

BVB-Trainer Edin Terzic nahm Stellung zur immer mehr aufkommenden Kritik an seiner Person in Medien und Öffentlichkeit: "Natürlich hinterfrage ich mich und unsere Arbeit. Ich gucke, was können wir verändern, was verbessern. Aber es bleibt ein Spieler-Spiel und da geht es um das 'Wie'. Ich nehme mich selbst genauso wie die Mannschaft in die Verantwortung. Aber das, was in der Öffentlichkeit passiert, versuche ich auszublenden", erklärte der 38-Jährige.

Terzic sprach auch über die Rolle des ebenfalls nicht mehr unumstrittenen Kapitäns Marco Reus: "Ich spreche täglich mit Marco, er ist unser Kapitän und ein wichtiger Spieler. Ich habe von Tag eins an gesagt, was ich von den Führungsspielern erwarte. Jedes Mal, wenn ich etwas sage, sollen sie sich als erstes angesprochen fühlen. Wir fordern von allen etablierten Spielern, die Verantwortung zu übernehmen und die Sachen wieder in die richtige Bahn zu lenken."

Nach der bitteren 1:2-Pleite des BVB in Freiburg zuletzt habe er "die Dinge deutlich angesprochen", so Terzic. "Ich hatte das Gefühl, dass ich das mal etwas ausführlicher machen sollte. Was genau gesprochen wurde, bleibt aber unter uns."

Die maue Leistung in Freiburg hat nicht nur die Mentalitätsdebatte beim BVB (einmal mehr) lichterloh entfacht. Auch Edin Terzics Standing in Dortmund scheint langsam zu schwinden.

In der Mannschaft werde laut "Sport Bild" diskutiert, ob man mit Terzics Vorgänger Lucien Favre aktuell nicht genauso gut (bzw. schlecht) da stehen würde, wie es das aktuelle Tabellenbild vermittelt. Der BVB hat als Sechster nämlich schon vier Punkte Rückstand auf die Champions-League-Ränge.