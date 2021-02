Presse: "Bayerische Walze auf einer Stufe mit Peps Barca"

Colin McPhedran/MB Media via www.imago-images.de

Der FC Bayern hat die Klub-WM gewonnen

Durch den Finalsieg gegen UANL Tigres hat der FC Bayern das Sextuple perfekt gemacht. Die internationale Presse zollt der Dominanz des deutschen Rekordmeisters Tribut. Ein Überblick:

DEUTSCHLAND

kicker: "Der FC Bayern ist Klub-Weltmeister. Verdient. Ein logischer Champion. Diskutabel ist allerdings der Modus der Klub-WM. Die Bezeichnung impliziert eine viel größere Wichtigkeit und Wucht, als diesem belanglosen Turnierchen zusteht."

Bild: "BAYERN IST WELTMEISTER! Bayern hat den Titel-Rekord, gewinnt das Finale der Klub-WM gegen Mexiko-Klub Tigres 1:0. Damit hat der jetzt beste Klub der Welt das historische Titel-Sixpack. [...] Das gelang vorher nur Pep Guardiola mit Barcelona in der Saison 2008/2009."

ntv: "Dem FC Bayern gelingt auf seinem von viel Getöse begleiteten Trip zur Klub-WM Historisches: In Katar wird der Bundesligist Klub-Weltmeister und holt damit den sechsten Titel innerhalb weniger Monate. Eine Leistung, die vorher nur dem FC Barcelona gelang."

Spiegel: "Ein Tor von Benjamin Pavard hat gereicht: Der FC Bayern hat das Finale der Klub-WM knapp gewonnen. Der mexikanische Gegner Tigres war in der Offensive nicht stark genug besetzt."

Süddeutsche Zeitung: "Und so endete für Trainer Flick am Donnerstagabend eine Reise, von der er es sich bei Reiseantritt niemals ausgemalt haben dürfte, dass sie so farbig sein würde. Sechs Titel hat er nun in seiner ersten Saison beim FC Bayern gewonnen. Sechs Pokale, die holte vor ihm nur der FC Barcelona 2009 mit dem Übungsleiter Pep Guardiola. Und beim FC Bayern: bisher niemand."

MEXIKO

El Sol de Mexico: "Tigres verlässt die Weltmeisterschaft mit erhobenem Haupt, obwohl man weder einen zweiten WM-Titel für die Bayern verhindern, noch die Serie von inzwischen acht Titeln in Serie der europäischen Vertreter beenden konnte."

Record: "Tigres hat es nicht geschafft, den deutschen Riesen Bayern München zu besiegen, aber es hielt den Namen des mexikanischen Fußballs hoch."

Milenio: "Im gleichen Spielzug des Tores beging der Pole Robert Lewandowski ein klares Handspiel, das der VAR nicht sah, als er die Situation überprüfte und nur bestätigte, dass Carlos Salcedo das Abseits aufhob."

ENGLAND

Daily Mail: "Hansi Flicks Team vervollständigt das Sextuple mit einem Sieg in Katar. Das hat zuvor nur eine Mannschaft geschafft: Pep Guardiolas Barcelona von 2009."

The Sun: "Der Hunger nach mehr! Bayern zieht durch das historische Sextuple mit dem FC Barcelona gleich. Ein Treffer von Benjamin Pavard machte den Unterschied."

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: "Historisches wurde geschafft, wenn auch mit ein wenig mehr Aufwand. Bayern München ist Meister von allem, auch von der Welt. Die Bayern besiegten Tigres im Finale der Klub-WM mit 1:0 und gewannen nach dem nationalen Pokal, der Meisterschaft, dem deutschen Superpokal, der Champions League, dem europäischen Superpokal auch den letzten verfügbaren Titel."

SPANIEN

Marca: "Die Bayern haben in der Wüste die Weltkrone erobert. Die Pandemie verschob die historische Errungenschaft ihres Sextuples auf 2021. Die bayerische Walze, die Hansi Flick 2020 gebaut hat, ist nun auf einer Stufe mit Pep Guardiolas FC Barcelona und den sechs Titeln von 2009."

ÖSTERREICH

Kronen Zeitung: "Bayern im Freudentaumel! Bayern München ist am Donnerstagabend im Finale der Klub-WM in Doha der eigenen Favoritenrolle gerecht geworden und hat gegen den mexikanischen Vertreter Tigres UANL einen vom Ergebnis knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg gefeiert."