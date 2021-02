Witsel: "Für mich ist es nicht einfach"

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Axel Witsel (M.) kann seinem BVB derzeit nicht helfen

Seit dem 10. Januar 2021 setzt ein Achillessehnenriss Mittelfeldspieler Axel Witsel von Borussia Dortmund außer Gefecht. Ohne den Belgier konnte der BVB nur zwei von sechs Pflichtspielen gewinnen (drei Niederlagen/ein Remis). Nun hat sich der Routinier aus der Reha gemeldet.

"Für mich ist es nicht einfach", kommentierte Witsel gegenüber dem "Feiertagsmagazin" des BVB wie es sich anfühlt, derzeit nicht mit von der Partie sein zu können. Er vermisse seine Mitspieler, das Training, "das Spiel, den Wettbewerb", führte der 32-Jährige weiter aus.

Da er in den vergangenen 16 Jahren allerdings "keine besonderen Verletzungen" hatte, könne er sich auch nicht wirklich beschweren. Nun wolle er "noch härter arbeiten, um stärker zurückzukommen".

Die Operation sei gut verlaufen, Schmerzen habe er auch keine, eine schnelle Rückkehr in den Spielbetrieb ist dennoch kein Thema, erklärte Witsel. Erst in zwei Monaten könne er "den Stiefel ablegen und dann wird die richtig harte Arbeit beginnen".

Der BVB braucht "einfach die drei Punkte"

In der Zwischenzeit ist der Nationalspieler dazu verdammt, den Abwärtstrend seines BVB hilflos mit anzuschauen. Der Mittelfeldstratege hat jedoch keine Zweifel daran, dass sich die Schwarz-Gelben wieder fangen werden. "Ein Klub wie Borussia Dortmund muss in der Champions League spielen, nicht in der Europa League. Ich bin mir sicher, am Ende der Saison werden wir unter den ersten Vier stehen", gibt sich Witsel zuversichtlich.

Allerdings gesteht der Leitwolf auch ein, dass der BVB "zuletzt schlechte Momente" hatte, aktuell viele Dinge ausprobiere, die nicht funktionieren und sich schlicht "in keiner guten Phase" befinde.

Einen Weg aus der Krise kennt Witsel auch: "Egal ob wir gut oder schlecht spielen, das Wichtigste ist, dass wir drei Punkte holen. Wir können schön spielen, Tikitaka, aber im Moment, brauchen wir einfach die drei Punkte."

Die Devise steht also, gegen die TSG 1899 Hoffenheim muss der BVB am Samstag (15:30 Uhr) allerdings auch liefern. Derzeit auf Rang sechs liegend, droht man ansonsten, die Champions-League-Ränge endgültig aus den Augen zu verlieren.