Warmer BVB-Geldregen wegen Dembélé?

Joaquin Corchero via www.imago-images.de

Ousmane Dembélé wechselte 2017 vom BVB zum FC Barcelona

Borussia Dortmund kassiert offenbar weiter mit dem Transfer Ousmane Dembélés zum FC Barcelona im Sommer 1017 ab. Dem BVB winkt einem spanischen Medienbericht zufolge die nächste Millionen-Bonuszahlung im Zusammenhang mit dem damaligen Rekord-Deal.

Rund 130 Millionen Euro flossen bis heute für den Wechsel von Ousmane Dembélés zum FC Barcelona in die Kassen des BVB. Nach wie vor ist der Transfer des heute 23 Jahre alten französischen Weltmeisters damit mit großem Abstand der teuerste Verkauf der Bundesliga-Geschichte.

Glaubt man der Sportzeitung "Marca", darf sich der BVB in naher Zukunft auf die nächste Tranche des Dembélé-Deals freuen. Demnach werden weitere fünf Millionen Euro für den Flügelstürmer fällig, wenn dieser sein 100. Pflichtspiel im Barca-Dress absolviert. Bislang steht Dembélé wettbewerbsübergreifend bei 99 Einsätzen für die Katalanen.

Diese treten allerdings am Samstag (21:00 Uhr) in La Liga gegen CD Alavés an - ob Dembélé in der Startelf steht oder im weiteren Verlauf der Partie eingewechselt wird, werden insbesondere die BVB-Bosse sehr genau verfolgen.

Ousmane Dembélé beim BVB stark, bei Barca enttäuschend

Bitter für Barca: Die damals geschlossene Vereinbarung mit der Borussia wegen Dembélé wird die finanziellen Sorgen des einstigen Vorzeigeklubs weiter verschärfen. Laut einer offiziellen Vereinsmitteilung von Ende Januar beträgt die Gesamtverschuldung inzwischen 1,17 Milliarden Euro. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten liegen bei 30,6 Millionen Euro. Alleine 196 Millionen Euro schuldet Barca demnach anderen Klubs für Spielertransfers.

Medienberichte zufolge mussten die Verantwortlichen sogar die Zahlung der Profi-Gehälter von Januar zuletzt auf Februar verschieben.

Dembélé hatte sich mit einer herausragenden Saison 2016/2017 beim BVB als eines der begehrtesten Talente des Weltfußballs positioniert und seinen Abgang aus Dortmund mit einem Trainingsstreik erpresst.

Bei Barca blieb der beidfüßige Edeltechniker bislang allerdings weit hinten den hohen Erwartungen zurück, auch, weil ihn immer wieder Verletzungen plagen.