Flick: Darum spielen die Neuen wenig - kein "Brazzo"-Zoff

Flick (re.) und Salihamidzic wurden Spannungen nachgesagt

Nachdem in den letzten Wochen rund um den FC Bayern München immer wieder Spekulationen über Spannungen zwischen ihm und Sportvorstand Hasan "Brazzo" Salihamidzic wegen der Kaderplanung und der Einkaufspolitik aufkamen, hat sich Trainer Hansi Flick nun zur Lage beim deutschen Rekordmeister geäußert.

"Da wird zu viel hineininterpretiert", beschwichtigte Flick gegenüber "Bild am Sonntag". Es sei doch "eine ganz normale Sache", dass der Sportvorstand und der Coach mal ihre Meinungen über Spieler austauschen. Alles geschehe "immer zum Wohle des Vereins".

Behauptungen, er sei unzufrieden, entsprächen nicht der Wahrheit. "Das ist überhaupt nicht der Fall", so Flick.

Zudem wisse er genau, dass es für Hasan Salihamidzic "seit unserem Champions-League-Sieg im Sommer sehr, sehr schwer ist, denn der Verein hat coronabedingt weniger Einnahmen".

Dadurch fielen auch Transfer schwerer. " Ich glaube, dass wir trotzdem eine sehr gute Mannschaft haben", betonte der Bayern-Trainer.

Dass die Sommer-Neuzugänge des Jahres 2020 wie Douglas Costa, Bouna Sarr und Eric-Maxim Choupo-Moting meist nur auf der Bank sitzen, will Flick nicht als Beleg für falsche Einkaufspolitik gelten lassen.

Flick: "Brazzo" ist "Architekt für die Zukunft des FC Bayern"

"Man darf nicht vergessen: Die Neuen haben keine Vorbereitung gehabt, sie sind einfach von heute auf morgen in die Mannschaft gekommen. Wir hatten keine Zeit, taktische Dinge zu trainieren", wehrte sich der 55-Jährige und kündigte gleichzeitig an: "Alle vier werden in dieser Saison noch wichtig werden."

Mit Salihamidzic werde er auch in Zukunft weiter gut zusammenarbeiten, schließlich sei "auch er einer der Architekten für die Zukunft des FC Bayern." Zwischen ihnen sei "alles in Ordnung. In Katar haben wir beim Kicken sogar in einer Mannschaft gespielt", verriet Flick mit einem Lachen im Gesicht.

Gedanken an einen Wechsel ins Bundestrainer-Amt beim DFB habe er nicht. "Ich habe es ja schon gesagt: Ich weiß, was es bedeutet, beim FC Bayern zu arbeiten und sehe keinen Grund, über etwas anderes nachzudenken."