Sportdirektor Monchi: So kann es gegen den BVB klappen

AFP7 via www.imago-images.de

Träumt Monchi hier schon vom Weiterkommen gegen den BVB?

Zum fünften Mal in seiner Vereinsgeschichte erreichte der FC Sevilla das Achtelfinale der Champions League – und trifft dort am Dienstagabend (21:00 Uhr) im Hinspiel auf Borussia Dortmund. Sportdirektor Monchi schätzt vor dem Aufeinandertreffen die Chancen auf ein Weiterkommen realistisch ein, sieht aber auch ein Schlupfloch.

Die Champions League ist eigentlich gar nicht so der Wettbewerb des FC Sevilla, der in den letzten Jahren vor allen Dingen in der Europa League für Furore sorgte und die "europäische 2. Liga" viermal gewann, davon dreimal in Folge (2014 bis 2016). Im Hinspiel des Königsklassen-Achtelfinales stehen die Andalusier am Mittwochabend (21 Uhr) Borussia Dortmund gegenüber.

Vor dem BVB-Duell: "Die Chancen stehen 50 zu 50"

"Die Chancen stehen 50 zu 50", schätzte Sevillas Sportdirektor Monchi im Interview mit dem "kicker" den Realitätsgrad auf ein Weiterkommen gegen den BVB ein. Der Kaderplaner hofft darauf, dass sich seine Mannen im ersten Aufeinandertreffen eine gute Ausgangslage für das Rückspiel schaffen, um dann auf Dortmunder Rasen zuzuschlagen?

Monchi erkennt die Möglichkeit, Schwarz-Gelb auf eigenem Terrain zu besiegen. "Dass Dortmund im Rückspiel seine Fans nicht als Unterstützung hat, kann uns vielleicht helfen", so Monchis Feststellung. Der Manager schränkte jedoch ein: "Aber auch uns werden unsere heißblütigen Anhänger im Hinspiel fehlen."

In der Generalprobe tat Sevilla am Wochenende nur das Nötigste und gewann gegen den Tabellenletzten SD Huesca unspektakulär mit 1:0. Es war aber auch der bereits sechste Sieg in Serie für die Nervionenses, die hinter Atlético, Real und Barca den vierten LaLiga-Tabellenplatz belegen.

"Borussia Dortmund hat zu Recht einen guten Namen in Europa. Ein Ausscheiden gegen die Borussia im Achtelfinale kann daher für uns nie wirklich eine Katastrophe sein", sagte Monchi mit Blick auf die BVB-Partie. Der Kaderbaumeister ist aber natürlich informiert, dass es beim Bundesliga-Spitzenklub in dieser Saison überhaupt nicht läuft.

So denkt Monchi über die BVB-Krise

Nach dem 2:2 gegen Hoffenheim am Wochenende treten die Dortmunder weiter auf der Stelle, die Champions-League-Plätze entfernen sich immer mehr. Davon hat man natürlich auch in Sevilla Wind bekommen. "Wir sind uns unserer guten Chancen bewusst, ohne dass wir gleich abheben. Aber: Ein Ausscheiden gegen Dortmund ist natürlich drin. Ich würde aber sagen, es wäre nur eine kleine Enttäuschung, kein Reinfall", sagte Monchi.

Mit dem FC Bayern befindet sich neben dem BVB und RB Leipzig auch noch der Titelverteidiger im Rennen. Auf die Frage nach dem diesjährigen Titelfavoriten wollte sich Monchi nicht festlegen, es sei noch zu früh, meinte der Manager. "Aber ich sage zu Bayern generell: Sie sind einer der drei Favoriten auf den Titel. Immer. Wegen ihrer Klasse und Historie", lautete sein Urteil über den Triple-Sieger der vergangenen Saison. Auch Manchester City und Real Madrid zähle Monchi zu den Favoriten.