Zorc-Nachfolge beim BVB noch nicht in Stein gemeißelt

Revierfoto via Kirchner-Media via www.imago-images

Sebastian Kehl (r.) wird als Nachfolger von Michael Zorc beim BVB gehandelt

Erreicht Borussia Dortmund in der Saison 2020/21 mit der Qualifikation für die Champions League noch das sportliche Minimalziel oder endet die Saison in grenzenloser Ernüchterung? Diese Frage dürfte einen großen Einfluss darauf haben, wie groß der Umbruch beim BVB im Sommer ausfallen wird. Aber auch unabhängig vom Tabellenrang in der Endabrechnung stehen den Schwarz-Gelben einschneidende Veränderungen ins Haus.

Die wohl größte betrifft die Führungsebene des BVB: Michael Zorc wird dem Klub 2022 nach 20 Jahren als Spieler und 24 Jahren als Sportlicher Leiter zumindest in offizieller Funktion den Rücken kehren. Der Nachfolger des 58-Jährigen steht bereits in den Startlöchern, darf sich seiner Sache aber angeblich noch gar nicht so sicher sein.

Mit Sebastian Kehl haben die Dortmunder im Schatten des ehemaligen Spielführers Zorc einen weiteren Ex-Kapitän zum designierten Nachfolger aufgebaut. Der 41-Jährige beendete 2015 nach dreizehneinhalb Jahren seine Zeit als Aktiver im BVB-Trikot, seit dem Sommer 2018 fungiert er als Leiter des Lizensspielerbereichs. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erklärte bereits Kehl befinde sich bezüglich der Zorc-Nachfolge in der "Pole Position".

Benötigt der BVB doch eine externe Lösung?

Dennoch existieren auch Vorbehalte. Vor einer endgültigen Entscheidung benötige er "eine klare Sicht darauf, ob Sebastian [Kehl, d.Red.] ab 2022 das komplette Geschäft abbilden kann", schränkte Watzke im Januar gegenüber dem "kicker" ein.

Kehl fehle es im Vergleich zu Zorc vor allem bezüglich des Transfergeschäfts naturgemäß an Erfahrung und dem notwendigen Netzwerk, erklärt das Fachmagazin, das eine bereits feststehende Nachfolgeregelung zumindest in Frage stellt. "Aus reiner Verbundenheit jedenfalls wird Watzke den Erfolgskapitän der Meisterjahre 2011 und 2012 nicht befördern", heißt es. Kehl müsse stattdessen "starke Argumente liefern" und belegen, "warum er der beste Kandidat ist – und eine externe Lösung nicht nötig."